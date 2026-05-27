Чарт продаж Steam: Forza Horizon 6 захватила лидерство, обогнав Subnautica 2

Valve опубликовала еженедельный рейтинг самых кассовых товаров в Steam за период с 19 по 26 мая. В топ-10 произошла смена лидера: гоночный хит Forza Horizon 6 поднялся на первую строчку, сместив сиквел Subnautica 2 на второе место.
Тройку лидеров замкнул успешный дебютант LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro от студии TT Games. На четвертой позиции расположился симулятор Paralives — главный конкурент серии The Sims стартовал с высоких показателей. Пятерку лучших закрывает еще одна новинка — кооперативный шутер Deep Rock Galactic: Rogue Core.
Отдельное внимание привлекает шпионский боевик 007 First Light: несмотря на скепсис аналитиков и слабые предзаказы, игра смогла закрепиться на шестом месте прямо перед сегодняшним релизом.
Итоговый топ-10 Steam по выручке за неделю:
- Forza Horizon 6
- Subnautica 2
- LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro
- Paralives
- Deep Rock Galactic: Rogue Core
- 007 First Light
- Warhammer 40.000: Space Marine 2
- Subnautica
- Total War: Warhammer 3
- Red Dead Redemption 2
Цену бы пониже на 2-3-4 тысячи рублей....тогда бы эту игру купил даже я.
"LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro" с итальянских сайтов что ли инфу воруешь автор?