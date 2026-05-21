Да кому нужны ваши гонки? Игроки Forza Horizon 6 наслаждаются невероятными пейзажами Японии, и больше им ничего не нужно

Релиз гоночной аркады Forza Horizon 6 привлек миллионы игроков, однако статистика и обсуждения геймеров выявили, пожалуй, самый забавный факт о новой игре. Оказалось, что львиной доле аудитории абсолютно безразлична спортивная карьера — виртуальные гонщики массово игнорируют официальные заезды фестиваля, предпочитая им часы банального «автомобильного туризма» по дорогам виртуальной Японии.

Форумы Reddit и социальные сети наводнили тысячи восторженных отзывов от фанатов по всему миру:

Где бы ты ни ехал — все выглядит очень по-японски», «Не могу перестать делать скриншоты», «Я просто катался по карте и наслаждался видами больше 7 часов подряд, так и не продвинувшись в кампании».

— пишут игроки.

Главным «виновником» такой потери мотивации к гонкам стала невероятная по уровню детализации графическая проработка региона. Контраст сияющих неоновых мегаполисов Токио и умиротворенных провинциальных поселений с зелеными долинами завораживает глаз. Для заядлых фотографов в шестой части разработчики любезно предусмотрели два мощных инструмента. Дрон позволяет снимать крутые кинематографичные проезды, а детальный "Фоторежим" дает фотографам полный функционал по настройке выдержки, фокуса, погодных условий и даже смены времени суток ради одного идеального кадра.

Медитативный настрой поддерживается отличными геймдизайнерскими и техническими новшествами. Автомобильным эстетам теперь доступен полноценный легальный AI-автопилот. Игрокам достаточно поставить точку в другом конце гигантского острова, нажать кнопку и просто наслаждаться созерцанием проносящейся сакуры в пассажирском кресле под звуки любимых композиций радио Gacha City. К слову, игроки в соцсетях всё чаще обращают внимание не на мощные гиперкары, а выкладывают ролики своих умиротворенных путешествий на крохотной раритетной машинке Peel P50 и недавно появившихся японских грузовичках.

Forza Horizon 6 прямо сейчас доступна пользователям ПК и консолей Xbox Series X/S. Версия для PS5 обещает добраться к нам во второй половине года.