"Даже Ясукэ добавили". Игроки массово высмеивают лица NPC в Forza Horizon 6 - в сети спорят о "воук-дизайне" персонажей

В сети набирает популярность обсуждение внешности NPC и редактора персонажей в Forza Horizon 6. Пользователи Reddit, Steam и официального форума Forza массово критикуют лица персонажей, называя их «неестественными», «уродливыми» и «слишком похожими друг на друга». Основной всплеск обсуждений начался после публикации скриншотов с персонажами на Reddit.

На фоне споров некоторые игроки начали напрямую связывать визуальный стиль персонажей с так называемой «woke-культурой». В Steam-дискуссиях и Reddit-тредах встречаются жалобы на наличие body type-персонажей, местоимений и «корпоративного позитивного» тона NPC. При этом другая часть сообщества считает подобную критику преувеличенной и отмечает, что для гоночной игры качество гонок важнее внешности второстепенных персонажей.

Разработчики как-будто пытаются донести до нас через лица этих NPC, что с человеком делают наркотики.

Настоящий японский канон! Даже Ясукэ добавили из AC: Shadows.

Такое ощущение, будто NPC генерировал ИИ по запросу “максимально безликие персонажи”.

Гоночная игра выглядит великолепно, а лица персонажей будто пришли из игры 2012 года.

Каждый новый Forza Horizon всё красивее технически и всё страннее в дизайне NPC.

Самое страшное в Forza Horizon 6 — это не аварии на скорости 300 км/ч, а катсцены с персонажами.

Игроки пришли за машинами, а получили очередную дискуссию про “правильный” дизайн персонажей.

Несмотря на критику дизайна NPC, ранний старт по более высокой цене, Forza Horizon 6 показывает высокий онлайн и остаётся одной из самых популярных гоночных игр в Steam на данный момент.