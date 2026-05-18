"Даже Ясукэ добавили". Игроки массово высмеивают лица NPC в Forza Horizon 6 - в сети спорят о "воук-дизайне" персонажей

В сети набирает популярность обсуждение внешности NPC и редактора персонажей в Forza Horizon 6. Пользователи Reddit, Steam и официального форума Forza массово критикуют лица персонажей, называя их «неестественными», «уродливыми» и «слишком похожими друг на друга». Основной всплеск обсуждений начался после публикации скриншотов с персонажами на Reddit.
На фоне споров некоторые игроки начали напрямую связывать визуальный стиль персонажей с так называемой «woke-культурой». В Steam-дискуссиях и Reddit-тредах встречаются жалобы на наличие body type-персонажей, местоимений и «корпоративного позитивного» тона NPC. При этом другая часть сообщества считает подобную критику преувеличенной и отмечает, что для гоночной игры качество гонок важнее внешности второстепенных персонажей.
Разработчики как-будто пытаются донести до нас через лица этих NPC, что с человеком делают наркотики.
Настоящий японский канон! Даже Ясукэ добавили из AC: Shadows.
Такое ощущение, будто NPC генерировал ИИ по запросу “максимально безликие персонажи”.
Гоночная игра выглядит великолепно, а лица персонажей будто пришли из игры 2012 года.
Каждый новый Forza Horizon всё красивее технически и всё страннее в дизайне NPC.
Самое страшное в Forza Horizon 6 — это не аварии на скорости 300 км/ч, а катсцены с персонажами.
Игроки пришли за машинами, а получили очередную дискуссию про “правильный” дизайн персонажей.
Несмотря на критику дизайна NPC, ранний старт по более высокой цене, Forza Horizon 6 показывает высокий онлайн и остаётся одной из самых популярных гоночных игр в Steam на данный момент.
Сейчас бы редактор персонажа обвинять в том, что у тебя урод получился.
Разрабы новой Fable одобряют
Мне вообще не понятно почему народ пошёл опять покупать это меркобесие, где есть 3 типа тела, бошку можно подставить любому с местоимениями и неграми в японии... Сеёчас некоторые бездари налетят, мол это гонка-там это пох, тока так вся эта шеза и внедряется, начало на полшишечки, а потом потихоньку и нормой становится, с этой шезой нужно бороться без компромиссов- добавил эту xерню- значит демонизадия и точка!
Если идти в игры за «woke-культурой», то ты её везде найдешь. Даже в гоночной аркаде.
Очень грамотное решение - уродливые лица, не обременённые интеллектом. Так это же для таких игроков эта тупая игра. Где тебе постоянно накидывают дофамин в виде всяких бонусов, циферек, насыпают кучу машин в гараж за просто так. Полосочку рисуют, по которой нужно ехать и когда надо тормозить. Время можно отмотать если настолько идиот, что даже с полосочки съехал. Что не так-то?