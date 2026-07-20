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Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.1 683 оценки

Для Forza Horizon 6 вышло обновление, исправившее работу фоторежима и освещения

Gruz_ Gruz_

Для гоночного симулятора Forza Horizon вышел серверный хотфикс, направленный на устранение багов и повышение стабильности игры. Разработчики оперативно исправили несколько досадных технических ошибок, на которые жаловались игроки.

Были устранены следующие ошибки:

  • Исправление освещения в тоннелях устранило некорректное и резкое отображение графических эффектов.
  • Плавная смена дня и ночи обеспечила бесшовные переходы неба при изменении погоды и времени суток.
  • Устранение вылетов в фоторежиме предотвращает сбои и закрытие игры при попытке сбросить время суток на стандартное.

Главный плюс обновления — его не нужно скачивать, так как все изменения применились на стороне серверов. Тем, кто сейчас находится в игре, достаточно просто перезапустить сессию, чтобы хотфикс вступил в силу. Улучшения сделают виртуальные заезды более комфортными и визуально приятными.

Обновления 6
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
stephenBROP

между аддонами к WOW разницы больше чем между номерными частями Forza Horizon

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