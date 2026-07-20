Для Forza Horizon 6 вышло обновление, исправившее работу фоторежима и освещения

Для гоночного симулятора Forza Horizon вышел серверный хотфикс, направленный на устранение багов и повышение стабильности игры. Разработчики оперативно исправили несколько досадных технических ошибок, на которые жаловались игроки.

Были устранены следующие ошибки:

Исправление освещения в тоннелях устранило некорректное и резкое отображение графических эффектов.

Плавная смена дня и ночи обеспечила бесшовные переходы неба при изменении погоды и времени суток.

Устранение вылетов в фоторежиме предотвращает сбои и закрытие игры при попытке сбросить время суток на стандартное.

Главный плюс обновления — его не нужно скачивать, так как все изменения применились на стороне серверов. Тем, кто сейчас находится в игре, достаточно просто перезапустить сессию, чтобы хотфикс вступил в силу. Улучшения сделают виртуальные заезды более комфортными и визуально приятными.