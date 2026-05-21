Для кого прогресс, а для кого деградация: Forza Horizon 6 сравнили с L.A. Noire 2011 года

В социальных сетях набрал популярность видеоролик, в котором сравнивается реакция автомобилей под управлением искусственного интеллекта на препятствия в гоночной игре Forza Horizon 6 и детективном триллере L.A. Noire. Автор публикации попытался указать на недостатки физической модели в современном автосимуляторе по сравнению с проектом 2011 года.

На представленных кадрах видно, что в L.A. Noire управляемые компьютером машины аккуратно объезжают стоящий на дороге транспорт игрока или останавливаются перед ним. В то же время в Forza Horizon 6, релиз которой состоялся в 2026 году, автомобили трафика просто проезжают сквозь машину пользователя, словно она прозрачная.

Публикация быстро спровоцировала дискуссию в сообществе. Большинство игроков посчитали подобное сопоставление некорректным и обвинили автора в намеренном искажении фактов. Пользователи объяснили, что в Forza Horizon 6 отключение столкновений с неигровыми персонажами является геймплейной функцией. Эффект прозрачности активируется лишь тогда, когда игрок долгое время стоит без движения на месте, либо находится в зоне проведения испытаний на скорость или дрифт. Это техническое решение защищает от случайных помех во время заездов.

Защитники автосимулятора также подчеркнули, что в режиме свободного вождения искусственный интеллект в Forza Horizon 6 реагирует на преграды стандартным образом, и столкновения происходят по всем правилам физики. Помимо этого, игроки напомнили о разнице в жанрах, ведь проект от Rockstar Games изначально создавался с упором на симуляцию живого окружения, тогда как гоночная серия сосредоточена на динамичных соревнованиях.