Для создания Токио в Forza Horizon 6 была сформирована специальная группа разработчиков

Разработчики из Playground Games не скрывают своих амбиций: Япония в новой части франшизы обещает стать по-настоящему исполинской. Главной гордостью разработчиков стал Токио — мегаполис в пять раз масштабнее любого города, когда-либо созданного в серии. По словам арт-директора Дона Арсеты, для детальной проработки урбанистических ландшафтов студии даже пришлось выделить отдельную команду специалистов.

Город поделен на четыре зоны: уютный пригород, индустриальный порт с площадками для дрифта, промышленный сектор с культовой парковкой Дайкоку и центральный район, который станет сердцем фестиваля Horizon.

Менеджер по производству Майк Беннетт отметил, что Токио превосходит мексиканский Гуанахуато по сложности и разнообразию архитектуры. В игру интегрированы многоуровневые развязки и эстакады, при проектировании которых использовался опыт создания экстремальных трасс из дополнения Hot Wheels.

По словам разработчиков, проблема интеграции пешеходов в городскую среду была решена за счет внедрения инфраструктуры Horizon Festival. Создание системы «безопасных зон» позволило избежать эффекта пустых улиц и воссоздать облик густонаселенного Токио, сохранив при этом полную свободу передвижения автомобилей.

Релиз Forza Horizon 6 на ПК и Xbox Series X|S состоится 19 мая, а выход версии для PS5 запланирован на более поздний период 2026 года.