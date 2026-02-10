Еще больше японских пейзажей: Playground Games представила новые кадры Forza Horizon 6

Студия Playground Games выпустила короткий ролик Forza Horizon 6, демонстрирующий живописные локации виртуальной Японии — места действия будущей гоночной игры.
В видео основной акцент сделан на прибрежных локациях: демонстрируются масштабы мира, разнообразие ландшафтов и внимание к деталям окружающей среды. Свежий клип наглядно показывает, что в шестой части серии внимание уделяется не только быстрым машинам, но и визуальному исполнению вкупе с огромными живописными локациями.
Релиз игры запланирован на 19 мая 2026 года на Xbox Series и PC. Обладатели Premium-версии начнут играть раньше — уже 15 мая.
Графика уровня пс4 (Форзы4)
да чего уж там
Очевидно, что кроме окружения игра ничего нового не принесет. Все кадры акцент лишь на регионе, значит опять будут просто очередные бессмысленные покатушки на большой карте.
Скорей на не очень большой карте..
Многим это нравится, почему нету? Главное не обращать внимание на набор биомумора под видом сюжетных персонажей
Назови любую игру и она окажется бессмысленной.
Даже по-сути сюжетные игры не могут предложить тебе смысл в нее играть. Сюжет рано или поздно закончится, и делать в игре будет нечего. Разве от этого игры становятся плохими?
Ну и когда там любоваться этими местами? Когда ты гонишь на скорости 200км? Смотреть по сторонам в это время предлагаете? // Дмитрий Голышев
Выглядит не плохо, но почему досих пор в играх деревья выглядят ужасно.
потому что консоли
такое встречается не только в консольных, но и для пк
ну понятно, потому что игра с консоли, а ты мне покажи где такое встречается в экзах пк, если они есть вообще, а что разве в обливион ремастер плохие деревья? или крайзисе?
они вовремя выпускают эту часть. Во первых и сама игра, как видно, будет классной. так еще и конкурентов типа "НФС" днем с огнем не найдешь сейчас
Да сейчас вообще гонок практически не выходит. Forza 5 вышла еще в 2021 году, последняя НФС в 2022. Так что да, вовремя решили выпустить
Классной была четвертая часть, а эта для тех, кто только знакомится с Форзой. Или реально еще не надоело по полям кататься?
Ну как бы 5 лет уже прошло с выхода 5 части, так что да. Давно гонок не выходило
Та же шляпа, я же говорю если в минималках видеокарта прошлого десятилетия, то современной графики там быть не может.