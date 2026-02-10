ЧАТ ИГРЫ
Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
8.5 192 оценки

Еще больше японских пейзажей: Playground Games представила новые кадры Forza Horizon 6

Gruz_ Gruz_

Студия Playground Games выпустила короткий ролик Forza Horizon 6, демонстрирующий живописные локации виртуальной Японии — места действия будущей гоночной игры.

В видео основной акцент сделан на прибрежных локациях: демонстрируются масштабы мира, разнообразие ландшафтов и внимание к деталям окружающей среды. Свежий клип наглядно показывает, что в шестой части серии внимание уделяется не только быстрым машинам, но и визуальному исполнению вкупе с огромными живописными локациями.

Релиз игры запланирован на 19 мая 2026 года на Xbox Series и PC. Обладатели Premium-версии начнут играть раньше — уже 15 мая.

Комментарии:  25
Кирилл Ренкевич

Графика уровня пс4 (Форзы4)

MNM 777

да чего уж там

Роман45554
MNM 777
Walkan90

Очевидно, что кроме окружения игра ничего нового не принесет. Все кадры акцент лишь на регионе, значит опять будут просто очередные бессмысленные покатушки на большой карте.

simaSPb

Скорей на не очень большой карте..

Neko-Aheron

Многим это нравится, почему нету? Главное не обращать внимание на набор биомумора под видом сюжетных персонажей

DynamicTristram

Назови любую игру и она окажется бессмысленной.

Даже по-сути сюжетные игры не могут предложить тебе смысл в нее играть. Сюжет рано или поздно закончится, и делать в игре будет нечего. Разве от этого игры становятся плохими?

Пользователь ВКонтакте

Ну и когда там любоваться этими местами? Когда ты гонишь на скорости 200км? Смотреть по сторонам в это время предлагаете? // Дмитрий Голышев

enigmahas

Выглядит не плохо, но почему досих пор в играх деревья выглядят ужасно.

QueasyRush

потому что консоли

enigmahas QueasyRush

такое встречается не только в консольных, но и для пк

QueasyRush enigmahas

ну понятно, потому что игра с консоли, а ты мне покажи где такое встречается в экзах пк, если они есть вообще, а что разве в обливион ремастер плохие деревья? или крайзисе?

Sasha12345789

они вовремя выпускают эту часть. Во первых и сама игра, как видно, будет классной. так еще и конкурентов типа "НФС" днем с огнем не найдешь сейчас

Константин335

Да сейчас вообще гонок практически не выходит. Forza 5 вышла еще в 2021 году, последняя НФС в 2022. Так что да, вовремя решили выпустить

A8USER

Классной была четвертая часть, а эта для тех, кто только знакомится с Форзой. Или реально еще не надоело по полям кататься?

Константин335 A8USER

Ну как бы 5 лет уже прошло с выхода 5 части, так что да. Давно гонок не выходило

A8USER

Та же шляпа, я же говорю если в минималках видеокарта прошлого десятилетия, то современной графики там быть не может.