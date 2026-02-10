Еще больше японских пейзажей: Playground Games представила новые кадры Forza Horizon 6

Студия Playground Games выпустила короткий ролик Forza Horizon 6, демонстрирующий живописные локации виртуальной Японии — места действия будущей гоночной игры.

В видео основной акцент сделан на прибрежных локациях: демонстрируются масштабы мира, разнообразие ландшафтов и внимание к деталям окружающей среды. Свежий клип наглядно показывает, что в шестой части серии внимание уделяется не только быстрым машинам, но и визуальному исполнению вкупе с огромными живописными локациями.

Релиз игры запланирован на 19 мая 2026 года на Xbox Series и PC. Обладатели Premium-версии начнут играть раньше — уже 15 мая.