Forza Horizon 6 19.05.2026
Гонки, Автомобили
8.6 281 оценка

Фанаты аниме оценят новые радиостанции: в сеть утек саундтрек Forza Horizon 6

Gutsz Gutsz

Пока авторы из Playground Games раскрывали последние технические подробности перед скорым запуском Forza Horizon 6, инсайдеры преподнесли игрокам дополнительный сюрприз. В сети раньше времени были обнаружены скрытые плейлисты игры со стримингового сервиса Spotify, раскрывающие наполнение игровых радиостанций.

Поскольку местом проведения нового фестиваля выбрана Япония, разработчики подготовили рекордные для серии 90 радиостанций. Главным подарком для поклонников японской поп-культуры станет новая станция Gacha City Radio. Официально студия уже подтвердила участие знаменитых рок- и метал-исполнителей из Японии: в игре прозвучат треки от BABYMETAL (включая их хит «Gimme Chocolate!!»), ONE OK ROCK, BAND-MAID и PassCode.

Однако благодаря сливу плейлистов стало ясно, что игроки смогут бороздить дороги и под хитовые опенинги из известных аниме. В списке треков можно заметить исполнителей YOASOBI («Idol»), Creepy Nuts («Bling-Bang-Bang-Born»), Ado и ZUTOMAYO. Разумеется, помимо японской волны, в игре останутся традиционные станции с электроникой, ретровейвом, хип-хопом и классикой: Horizon Pulse, Wave, Block Party, Opus, а также радиостанция инди-лейбла Sub Pop Records.

Доступ к базовой игре и её гаражу на более чем 550 реальных автомобилей откроется для всех желающих 19 мая 2026 года. Владельцы премиум-издания получат право выехать на трассы уже 15 мая.

Комментарии:  6
Ahnx

Лучше бы нормальную японскую музыку вставили, а не это фуфло.

QueasyRush

кстати ребзя, по поводу саундтрека, я вот считаю что в гта 6 саундтрек будет просто мусор, как и в гта 5, в гта 5 буквально небольшое количество композиций было норм, и то это были хиты 90х-2000х, как кайли миноуг например, в современных гта не может быть априори нормального саундтрека потому что современные песни все кал лютый, уже не удастся повторить легендарные хиты вайс сити и сан андреас, да даже гта 3 была крута в этом плане, гта 4 была последняя часть с нормальной музыкой более менее, гта 6 может спасти только радиостанции на подобии flashback fm или vice city fm, т.е. опять же хиты прошлого

Беккер5443

Я фан аниме не оценю эту туфту.