Фил Спенсер подтвердил, что следующая Forza и Fable выйдут в 2026 году

Сегодня состоялось мероприятие Xbox Showcase, в рамках которого Microsoft показала анонсы новых игр, а так же поделилась трейлерами и подробностями уже анонсированных проектов.
В конце презентации слово взял глава игрового подразделения Microsoft - Фил Спенсер: он поблагодарил игроков, а так же сказал, что в следующем году важная дата - бренду Xbox исполняется 25 лет. Спенсер подтвердил, что в 2026 году Microsoft выпустит новую Forza, Fable, а так же Gears of War: E-Day.
Таким образом, несмотря на то, что эти игры не были показаны на текущем мероприятии, игроки смогут насладиться ими уже в следующем году.
я надеюсь будет как 4 часть с реально изменениями сезонов.
скорее всего в августе покажут
А август тут причём? Всю жизнь форзу на иксбокс презентациях показывали которая идёт каждый год в июне, в следующем июне и покажут и выйдет игра как раз к 25 летию иксбокс, которое будет в ноябре 26 года
gamescom
Форзу никогда не анонсировали на других выставках кроме иксбокса, не будет её ни на каких геймскомах
И когда новую Forza и Fable покажут, на Gamescom в конце лета, или на The Game Awards в конце года?
И где Tes 6
А уже говорили что за локация будет?
как то Филя нездорово схуднул
То есть ещё больше года ждать(00
Скорее всего, ещё ремейк первого Хало будет. Чисто столпы Хбокс в один год выйдут
В этом пиксельно-ублюдочном представлении только Майки показали хорошую презентацию. Ни одной пиксельной хрени из 90-х. PC Gaming Show самое ужасное, что могло вообще случиться... Это просто мега-позорище. Халф Лайф 3? Томб Райдер? Форза 6? Сплинтер Цел? Мечтаем дальше, а лучше и вовсе забываем. Это печально, господа. Это все очень печально...