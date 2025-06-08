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Forza Horizon 6 2025 г.
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8.4 34 оценки

Фил Спенсер подтвердил, что следующая Forza и Fable выйдут в 2026 году

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялось мероприятие Xbox Showcase, в рамках которого Microsoft показала анонсы новых игр, а так же поделилась трейлерами и подробностями уже анонсированных проектов.

В конце презентации слово взял глава игрового подразделения Microsoft - Фил Спенсер: он поблагодарил игроков, а так же сказал, что в следующем году важная дата - бренду Xbox исполняется 25 лет. Спенсер подтвердил, что в 2026 году Microsoft выпустит новую Forza, Fable, а так же Gears of War: E-Day.

Таким образом, несмотря на то, что эти игры не были показаны на текущем мероприятии, игроки смогут насладиться ими уже в следующем году.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
jax baron

я надеюсь будет как 4 часть с реально изменениями сезонов.

7
WerGC

скорее всего в августе покажут

5
Sayman95

А август тут причём? Всю жизнь форзу на иксбокс презентациях показывали которая идёт каждый год в июне, в следующем июне и покажут и выйдет игра как раз к 25 летию иксбокс, которое будет в ноябре 26 года

7
WerGC Sayman95

gamescom

2
Sayman95 WerGC

Форзу никогда не анонсировали на других выставках кроме иксбокса, не будет её ни на каких геймскомах

5
GoldenHadrian

И когда новую Forza и Fable покажут, на Gamescom в конце лета, или на The Game Awards в конце года?

И где Tes 6

1
WHisKY Del

А уже говорили что за локация будет?

Snake Snaake Snaaaaaake

как то Филя нездорово схуднул

kotasha

То есть ещё больше года ждать(00

lowkek

Скорее всего, ещё ремейк первого Хало будет. Чисто столпы Хбокс в один год выйдут

AlexVurhis

В этом пиксельно-ублюдочном представлении только Майки показали хорошую презентацию. Ни одной пиксельной хрени из 90-х. PC Gaming Show самое ужасное, что могло вообще случиться... Это просто мега-позорище. Халф Лайф 3? Томб Райдер? Форза 6? Сплинтер Цел? Мечтаем дальше, а лучше и вовсе забываем. Это печально, господа. Это все очень печально...