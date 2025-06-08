Фил Спенсер подтвердил, что следующая Forza и Fable выйдут в 2026 году

Сегодня состоялось мероприятие Xbox Showcase, в рамках которого Microsoft показала анонсы новых игр, а так же поделилась трейлерами и подробностями уже анонсированных проектов.

В конце презентации слово взял глава игрового подразделения Microsoft - Фил Спенсер: он поблагодарил игроков, а так же сказал, что в следующем году важная дата - бренду Xbox исполняется 25 лет. Спенсер подтвердил, что в 2026 году Microsoft выпустит новую Forza, Fable, а так же Gears of War: E-Day.

Таким образом, несмотря на то, что эти игры не были показаны на текущем мероприятии, игроки смогут насладиться ими уже в следующем году.