Forza Horizon 6 будет работать с частотой 30 к/с в 4К на Series X

Playground Games завершила разработку Forza Horizon 6, которая, несомненно, станет одной из самых увлекательных игр года. Разработчики рассказали о производительности и разрешении на консолях Xbox.
Как сообщается на официальной странице игры, Forza Horizon 6 работает в нативном разрешении 4K на Xbox Series X, но производительность ограничена 30 кадрами в секунду. Для такой игры, как Forza Horizon 6, это не лучший уровень производительности, особенно учитывая, что это динамичная аркадная гоночная игра.
Если вы хотите получить 60 кадров в секунду на Xbox Series X, вам нужно выйти из режима качества и активировать режим производительности, где разрешение 4K становится динамическим и адаптируется в зависимости от нагрузки на игру, чтобы поддерживать плавную работу с частотой 60 кадров в секунду.
Для тех, кто играет на Xbox Series S, гонки по Японии с частотой 60 кадров в секунду обойдутся ещё дороже: разрешение снижается до динамического 1080p. При желании вы можете играть с частотой 30 кадров в секунду и динамическим качеством 1440p.
Xbox Series X:
- Режим качества: нативное разрешение 4K при 30 кадрах в секунду с улучшенной графикой
- Режим производительности: ориентирован на разрешение 4K, динамически масштабируется для работы при 60 кадрах в секунду
Xbox Series S:
- Режим качества: 1440p при 30 кадрах в секунду
- Режим производительности: 1080p при 60 кадрах в секунду
гонки в 30фпс на хбох, кушайте не обляпайтесь
Гугли самий мощный консоль в истории
30 кадров - неиграбельно.
ну понятное дело что оснавная платформа у Макросовт это Винда...
Кого это могло удивить?