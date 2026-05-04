Forza Horizon 6 будет работать с частотой 30 к/с в 4К на Series X

Playground Games завершила разработку Forza Horizon 6, которая, несомненно, станет одной из самых увлекательных игр года. Разработчики рассказали о производительности и разрешении на консолях Xbox.

Как сообщается на официальной странице игры, Forza Horizon 6 работает в нативном разрешении 4K на Xbox Series X, но производительность ограничена 30 кадрами в секунду. Для такой игры, как Forza Horizon 6, это не лучший уровень производительности, особенно учитывая, что это динамичная аркадная гоночная игра.

Если вы хотите получить 60 кадров в секунду на Xbox Series X, вам нужно выйти из режима качества и активировать режим производительности, где разрешение 4K становится динамическим и адаптируется в зависимости от нагрузки на игру, чтобы поддерживать плавную работу с частотой 60 кадров в секунду.

Для тех, кто играет на Xbox Series S, гонки по Японии с частотой 60 кадров в секунду обойдутся ещё дороже: разрешение снижается до динамического 1080p. При желании вы можете играть с частотой 30 кадров в секунду и динамическим качеством 1440p.

Xbox Series X:

Режим качества: нативное разрешение 4K при 30 кадрах в секунду с улучшенной графикой

Режим производительности: ориентирован на разрешение 4K, динамически масштабируется для работы при 60 кадрах в секунду

Xbox Series S: