Forza Horizon 6 достигла отметки в 6 миллионов игроков

Команда Playground Games отметила в социальных сетях достижение Forza Horizon 6 отметки в 6 миллионов игроков. Игра была выпущена в ранний доступ 15 мая, а полный релиз состоялся 21 мая.

Forza Horizon 6? Скорее Forza Horizon 6-Million! Спасибо всем, кто присоединился к нам на Horizon Japan

В Forza Horizon 6 в качестве новой локации выбрана Япония, чего фанаты ждали много лет. Как и в предыдущих частях, открытый мир не является точной копией конкретного района той или иной страны, а сосредоточен на характерных местах, точно воссоздающих местную атмосферу.

Разработчики стремились предоставить максимально разнообразные локации, связанные с Японией – от улиц большого мегаполиса (с нависающими над ними автомагистралями) до живописных сельских районов и горных извилистых дорог. Разнообразие дополнительно усиливается системой сезонов, известной по предыдущим частям серии Forza Horizon.