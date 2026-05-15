Forza Horizon 6 мгновенно побила рекорд предшественника в Steam - 130 000 игроков в раннем доступе за $120

Forza Horizon 5 достигла пикового значения 81 096 игроков ещё в 2021 году.

Forza Horizon 6 уже значительно превзошла пик по количеству игроков своего предшественника в Steam, и это лишь за счёт тех, кто заплатил 120 долларов за возможность поиграть заранее.

Флагманская гоночная франшиза Microsoft всегда была своего рода скрытым тяжеловесом. Forza Horizon 6 уже обошла Pokemon Pokopia, Mewgenics и Resident Evil Requiem, став самой высокооценённой игрой 2026 года, однако серия редко получает признание, которого заслуживает, в рамках наград. Тем не менее её позиции явно укрепляются в сообществе, поскольку каждая новая часть показывает всё более высокие результаты. Forza Horizon 5 стала одной из самых продаваемых игр на PS5, когда в итоге вышла на этой платформе.

И несмотря на утечку игры, настолько масштабную, что разработчикам пришлось реагировать, а игрокам уже доступна модификация игры до официального релиза, Forza Horizon 6 стартовала с большим числом игроков, желающих получить ранний доступ. Официальная дата релиза Forza Horizon 6 — следующий вторник, 19 мая, но для тех, кто приобрёл Premium Edition за 110 фунтов / 120 долларов, доступ уже открыт. И, судя по всему, таких игроков оказалось очень много.

На момент написания Forza Horizon 6 достигла пикового значения 135 081 одновременного игрока по данным SteamDB, и это число продолжает расти всё время, пока пишется материал, так что сложно сказать, где оно в итоге остановится. Однако показатель уже значительный, учитывая, что Forza Horizon 5 достигла пика в 81 096 игроков при запуске в 2021 году. Кроме того, стоит учитывать, что многие игроки также играют через Xbox.

Очевидно, Япония была одним из самых востребованных сеттингов для серии с момента её появления — как и для любой серии с открытым миром, меняющей локации с каждой частью (достаточно вспомнить Assassin’s Creed), — но решение наконец реализовать этот сеттинг явно оправдалось. Можно ожидать, что число игроков продолжит расти после полноценного запуска игры на следующей неделе.