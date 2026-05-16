Forza Horizon 6 наконец позволяет заново пройти стартовую гонку

Игроки Forza Horizon 6 получили долгожданную возможность повторно пройти первый заезд, с которого начинается любое новое приключение в игре. Раньше, чтобы вновь пережить эти первые яркие моменты, приходилось начинать игру заново, но теперь серия впервые предоставляет эту функцию.
Как отмечают пользователи Reddit, стартовую поездку можно найти прямо на карте — она скрыта до того момента, пока игрок не доберётся до определённого места. По словам одного из фанатов, она расположена чуть выше и слева от первой открытой усадьбы. После того как игрок подъедет к этой точке, заезд становится доступным для повторного прохождения.
Эта мелочь может показаться очевидной для серии, которая уже шестой раз выходит на рынок, но для фанатов она имеет большое значение: первые минуты в игре всегда особенные, с яркой атмосферой и динамичным саундтреком, и теперь их можно переживать вновь, не теряя прогресс.
мерседес слс в версии бензин и электрик 2014 года есть? просто нехочится 150 гиг качать в пустую.
Там и без этого хватает ярких моментов. С деньгами, кстати, проблем нет, насыпают за любой чих, плюс спасибо вип-пропуску. Сменил тачку на одну из быстрейших в пелотоне и начинаю зачистку радаров, скоростных участков и трамплинов 😎
в 4-ку бы эту фичу. До сих пор мурашки от первых ощущений в ней.