Forza Horizon 6 наконец позволяет заново пройти стартовую гонку

Игроки Forza Horizon 6 получили долгожданную возможность повторно пройти первый заезд, с которого начинается любое новое приключение в игре. Раньше, чтобы вновь пережить эти первые яркие моменты, приходилось начинать игру заново, но теперь серия впервые предоставляет эту функцию.

Как отмечают пользователи Reddit, стартовую поездку можно найти прямо на карте — она скрыта до того момента, пока игрок не доберётся до определённого места. По словам одного из фанатов, она расположена чуть выше и слева от первой открытой усадьбы. После того как игрок подъедет к этой точке, заезд становится доступным для повторного прохождения.

Эта мелочь может показаться очевидной для серии, которая уже шестой раз выходит на рынок, но для фанатов она имеет большое значение: первые минуты в игре всегда особенные, с яркой атмосферой и динамичным саундтреком, и теперь их можно переживать вновь, не теряя прогресс.