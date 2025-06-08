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Forza Horizon 6 2025 г.
Гонки, Автомобили
8.2 31 оценка

Forza Horizon 6 не находится на раннем этапе разработки - пользователи нашли доказательства этому

AceTheKing AceTheKing

Недавно один из инсайдеров, сообщил о том, что Forza Horizon 6 находится на раннем этапе производства:

По слухам, Forza Horizon 6 все еще находится на очень ранней стадии разработки

Но возможно, что Extas1s ошибся: пользователи нашли доказательства того, что Playground Games уже активно работает над Forza Horizon 6, а сам проект, вероятно, находится на поздней стадии производства:

  • Дэниэл Хинкли работает над неанонсированным проектом по Forza Horizon с января 2023 года - это указывает на существование новой игры во франшизе;
  • Каллум Генри управляет командой по созданию окружения (Environment Art), которая состоит из 70 человек, включая лидов, художников и фотографов. Для сравнения: в Forza Horizon 5 даже на поздних этапах команда была в два раза меньше (~40 человек). Такой рост команды говорит о поздней стадии разработки, а не о ранней;
  • В случае с Forza Horizon 4 и Forza Horizon 5, Playground Games нанимала множество контрактных художников по окружению за 12–18 месяцев до релиза. И с лета прошлого года они вновь начали активно нанимать таких специалистов.

Таким образом, судя по этой информации, проект Forza Horizon 6 действительно существует и, скорее всего, уже приближается к завершению разработки.

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