Forza Horizon 6 опровергла миф о вреде Game Pass для прибыльности игр

Подписочный сервис Xbox Game Pass сохраняет статус ключевого элемента бизнеса Microsoft, однако свежая аналитика вновь разжигает споры о его воздействии на классический игровой рынок. Представленные сторонними экспертами данные являются оценочными, но они наглядно отражают текущие тренды игровой индустрии.
Главный итог отчета: часть релизов успешно монетизирует многомиллионную аудиторию, тогда как другие проекты привлекают пользователей исключительно благодаря подписке. Самым ярким примером является Forza Horizon 6, которая продолжает оставаться одним из крупнейших хитов Xbox в 2026 году. Согласно отчету, игра собрала 6,8 млн пользователей, заработала 270 млн долларов и удерживает 2 млн активных игроков ежедневно. Продажи премиальных наборов (Premium Upgrade) достигли 1,5 млн копий.
- Subnautica 2 — привлекла 3,5 млн человек через Game Pass, но на консолях Xbox продалась тиражом всего в 100 тысяч копий. При этом в Steam зафиксирован сильный результат: 5,4 млн продаж и 130 млн долларов дохода.
- Escape the Backrooms — получила 2,8 млн игроков в сервисе при критически низких прямых продажах на Xbox (всего 30 тысяч копий).
- High On Life 2 — показала схожую динамику: 1,4 млн пользователей в экосистеме Xbox и менее 30 тысяч коммерческих покупок.
- NBA 2K26 и Cyberpunk 2077 — интеграция в каталог обеспечила им мощный приток новой аудитории (1,4 млн и 1,3 млн геймеров соответственно).
Данная статистика подтверждает трансформацию потребительского поведения. Для одних разработчиков Game Pass служит рекламной витриной и инструментом вовлечения, а для других — основным источником аудитории, где заработок строится на дополнениях и внутриигровых покупках.
Когда не было пассов разрабы не выкачивали за каждую копейку.
Вот итог вшивого пасса кушайте не обляпайтесь.
Гт7 самая честная игра все авто можно получить без доната.
Очередная манипуляция цифрами и средняя температура по больнице. Еще бы главный хэдлайнер платформы этого года, который исторически присутствовал в геймпассе со старта, вдруг исчез оттуда.
Если это произойдет, то ценность подписки сразу снизится и тем самым переставшие платить потянут за собой вниз все остальные цифры иных проектов.
Плюс не нужно забывать, что ряду разработчиков платят аванс за представительство в геймпассе, на релизе точно, что также нивелирует ряд возможной упущенной прибыли.
И что хорошо одним, например, инди-разработчикам, не должно быть историей успеха для других.
Достаточно вспомнить недавнее решение Майкрософт о том, что новые игры серии Call of Duty больше не будут появляться по подписке в день релиза. Даже на рекламных баннерах появилась соответствующая сноска. А все из-за того, что Xbox потерял около $300 млн прямых продаж на своей платформе.
Это нужно было умудриться купить данный актив за $70 млрд и выкинуть его в корыто геймпасса, толком не привлекая новую пиблику, потому что игра не стала экзом, но при этом обесценив его до уровня всяких Килнов с онлайном в сто душ.
// Азамат Шехов
чья бы королла мычала
одна игра из сотен, что там есть опровергла миф, серьезно? вот когда большинство игр подписки будут продаваться миллионами и за подпиской, вот тогда миф развеется