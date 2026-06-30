Forza Horizon 6 опровергла миф о вреде Game Pass для прибыльности игр

Подписочный сервис Xbox Game Pass сохраняет статус ключевого элемента бизнеса Microsoft, однако свежая аналитика вновь разжигает споры о его воздействии на классический игровой рынок. Представленные сторонними экспертами данные являются оценочными, но они наглядно отражают текущие тренды игровой индустрии.

Главный итог отчета: часть релизов успешно монетизирует многомиллионную аудиторию, тогда как другие проекты привлекают пользователей исключительно благодаря подписке. Самым ярким примером является Forza Horizon 6, которая продолжает оставаться одним из крупнейших хитов Xbox в 2026 году. Согласно отчету, игра собрала 6,8 млн пользователей, заработала 270 млн долларов и удерживает 2 млн активных игроков ежедневно. Продажи премиальных наборов (Premium Upgrade) достигли 1,5 млн копий.

Subnautica 2 — привлекла 3,5 млн человек через Game Pass, но на консолях Xbox продалась тиражом всего в 100 тысяч копий. При этом в Steam зафиксирован сильный результат: 5,4 млн продаж и 130 млн долларов дохода.

Escape the Backrooms — получила 2,8 млн игроков в сервисе при критически низких прямых продажах на Xbox (всего 30 тысяч копий).

High On Life 2 — показала схожую динамику: 1,4 млн пользователей в экосистеме Xbox и менее 30 тысяч коммерческих покупок.

NBA 2K26 и Cyberpunk 2077 — интеграция в каталог обеспечила им мощный приток новой аудитории (1,4 млн и 1,3 млн геймеров соответственно).

Данная статистика подтверждает трансформацию потребительского поведения. Для одних разработчиков Game Pass служит рекламной витриной и инструментом вовлечения, а для других — основным источником аудитории, где заработок строится на дополнениях и внутриигровых покупках.