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Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.1 654 оценки

Forza Horizon 6 опровергла миф о вреде Game Pass для прибыльности игр

Gruz_ Gruz_

Подписочный сервис Xbox Game Pass сохраняет статус ключевого элемента бизнеса Microsoft, однако свежая аналитика вновь разжигает споры о его воздействии на классический игровой рынок. Представленные сторонними экспертами данные являются оценочными, но они наглядно отражают текущие тренды игровой индустрии.

Главный итог отчета: часть релизов успешно монетизирует многомиллионную аудиторию, тогда как другие проекты привлекают пользователей исключительно благодаря подписке. Самым ярким примером является Forza Horizon 6, которая продолжает оставаться одним из крупнейших хитов Xbox в 2026 году. Согласно отчету, игра собрала 6,8 млн пользователей, заработала 270 млн долларов и удерживает 2 млн активных игроков ежедневно. Продажи премиальных наборов (Premium Upgrade) достигли 1,5 млн копий.

  • Subnautica 2 — привлекла 3,5 млн человек через Game Pass, но на консолях Xbox продалась тиражом всего в 100 тысяч копий. При этом в Steam зафиксирован сильный результат: 5,4 млн продаж и 130 млн долларов дохода.
  • Escape the Backrooms — получила 2,8 млн игроков в сервисе при критически низких прямых продажах на Xbox (всего 30 тысяч копий).
  • High On Life 2 — показала схожую динамику: 1,4 млн пользователей в экосистеме Xbox и менее 30 тысяч коммерческих покупок.
  • NBA 2K26 и Cyberpunk 2077 — интеграция в каталог обеспечила им мощный приток новой аудитории (1,4 млн и 1,3 млн геймеров соответственно).

Данная статистика подтверждает трансформацию потребительского поведения. Для одних разработчиков Game Pass служит рекламной витриной и инструментом вовлечения, а для других — основным источником аудитории, где заработок строится на дополнениях и внутриигровых покупках.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
kotasha

Когда не было пассов разрабы не выкачивали за каждую копейку.

Вот итог вшивого пасса кушайте не обляпайтесь.

Гт7 самая честная игра все авто можно получить без доната.

1
maximus388

Очередная манипуляция цифрами и средняя температура по больнице. Еще бы главный хэдлайнер платформы этого года, который исторически присутствовал в геймпассе со старта, вдруг исчез оттуда.
Если это произойдет, то ценность подписки сразу снизится и тем самым переставшие платить потянут за собой вниз все остальные цифры иных проектов.
Плюс не нужно забывать, что ряду разработчиков платят аванс за представительство в геймпассе, на релизе точно, что также нивелирует ряд возможной упущенной прибыли.
И что хорошо одним, например, инди-разработчикам, не должно быть историей успеха для других.

Достаточно вспомнить недавнее решение Майкрософт о том, что новые игры серии Call of Duty больше не будут появляться по подписке в день релиза. Даже на рекламных баннерах появилась соответствующая сноска. А все из-за того, что Xbox потерял около $300 млн прямых продаж на своей платформе.
Это нужно было умудриться купить данный актив за $70 млрд и выкинуть его в корыто геймпасса, толком не привлекая новую пиблику, потому что игра не стала экзом, но при этом обесценив его до уровня всяких Килнов с онлайном в сто душ.

1
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

stephen18rus

чья бы королла мычала

JohnyKitamao

одна игра из сотен, что там есть опровергла миф, серьезно? вот когда большинство игр подписки будут продаваться миллионами и за подпиской, вот тогда миф развеется