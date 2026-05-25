Forza Horizon 6 оскорбила японцев: геймеры призывают к бойкоту из-за уничтожения рисовых полей

В социальных сетях развернулось обсуждение игровых механик новой гоночной игры Forza Horizon 6 после её официального релиза 19 мая 2026 года. Причиной споров стала возможность проезжать на автомобилях через затопленные рисовые поля и уничтожать посевы во время заездов по сельской местности Японии.

Поводом для начала дискуссии в мае 2026 года стала публикация японского блогера под псевдонимом Varna_Vtuber. Он заявил, что отказывается от покупки новой части серии после просмотра демонстрационных роликов, где гоночные болиды свободно передвигаются по сельскохозяйственным угодьям. По мнению автора сообщения, подобное поведение в виртуальном пространстве демонстрирует неуважение к труду японских фермеров и выглядит оскорбительно. Публикация быстро привлекла внимание игрового сообщества и собрала множество комментариев, разделив аудиторию на 2 лагеря.

Часть пользователей поддержала критику, отметив, что для жителей Японии выращивание риса имеет особое культурное и историческое значение. Сторонники этой позиции высказали мнение, что прокладывание официальных гоночных маршрутов через возделываемые земли является спорным решением со стороны разработчиков. Некоторые игроки также обратили внимание на реалистичность графики, из-за которой сцена разрушения полей выглядит более неприятно, чем в старых гоночных аркадах.

Тем не менее, большинство участников обсуждения не согласились с претензиями и призвали разделять вымышленный мир игры и реальность. Комментаторы напомнили, что франшиза Forza Horizon традиционно базируется на концепции фестиваля с возможностью исследовать открытый мир без ограничений. В прошлых частях, включая Forza Horizon 5, гонщики регулярно срезали трассу через кукурузные поля или плантации агавы в Великобритании и Мексике. Игроки назвали несправедливым требование запретить разрушение посевов именно в японском сеттинге, посчитав это предвзятым отношением.

К дискуссии также присоединились реальные фермеры из Японии. Многие из них отметили, что активно играют в новую часть на платформах Xbox Series X/S и PC, не видя в поведении виртуальных машин никакой проблемы. Для сравнения пользователи привели примеры других проектов. В серии Grand Theft Auto игрокам позволено совершать преступления, а в играх про Super Mario персонаж наступает на черепах, однако эти действия не одобряются в реальном мире. Пользователи сошлись во мнении, что ценность гоночного симулятора заключается в возможности делать то, что запрещено или невозможно в повседневной жизни.

Стоит отметить, что студия Playground Games при разработке карты Японии постаралась соблюсти баланс между свободой геймплея и уважением к местной культуре. Разработчики намеренно сделали полностью неразрушаемыми такие объекты, как синтоистские и буддийские храмы, святилища, а также цветущие деревья сакуры. Это решение было принято для того, чтобы не провоцировать игроков на разрушение священных и символичных памятников, в то время как обычные посевы и кустарники остались частью интерактивной физики окружения. Несмотря на возникшую в сети полемику, запуск игры оказался успешным: по оценкам аналитиков, уже через 3 дня после релиза проект привлек более 6 млн пользователей.