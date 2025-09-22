Forza Horizon 6? По данным Gematsu, на TGS в течение часа будут показывать неизвестную игру для Xbox

Издание Gematsu недавно опубликовало список участников и расписание презентаций различных издателей, которые будут присутствовать на Tokyo Game Show.
Сообщается, что в расписании на 27 сентября присутствует неизвестная игра от Xbox, которую будут демонстрировать в течение часа. Тем не менее, в статье нет описания того, что это может быть за игра.
Однако учитывая то, что ранее издание Windows Central, надёжный источник новостей об Xbox, утверждало, что анонс Forza Horizon 6 состоится на TGS, а предыдущие игры серии уже имели продолжительные прямые трансляции после анонса - этот часовой слот может быть посвящён как раз новой части гоночной франшизы.
Поиграл я в халявную оффлайновую The Crew. И скажу, что она гораздо интереснее, чем любая часть Forza Horizon. Да, графика попроще, всё же 2014 год.
Дело в том, что у MS практически все игры - стерильные и безвкусные.
а при чём тут картинка из Forza Motorsport 6? Автор сонибой путает две этих серии?
Дай официальное изображение из FH6 - добавлю
да просто найди в инете фэйковую хотя бы или сгенерируй ИИ, а так ещё не лучше взял из последней некстгеновой Forza Motorsport