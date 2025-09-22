Forza Horizon 6? По данным Gematsu, на TGS в течение часа будут показывать неизвестную игру для Xbox

Издание Gematsu недавно опубликовало список участников и расписание презентаций различных издателей, которые будут присутствовать на Tokyo Game Show.

Сообщается, что в расписании на 27 сентября присутствует неизвестная игра от Xbox, которую будут демонстрировать в течение часа. Тем не менее, в статье нет описания того, что это может быть за игра.

Однако учитывая то, что ранее издание Windows Central, надёжный источник новостей об Xbox, утверждало, что анонс Forza Horizon 6 состоится на TGS, а предыдущие игры серии уже имели продолжительные прямые трансляции после анонса - этот часовой слот может быть посвящён как раз новой части гоночной франшизы.