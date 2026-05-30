Forza Horizon 6 покоряет Японию: игра для Xbox впервые за три года пробилась в розничные чарты страны

Новая гоночная аркада Forza Horizon 6 совершила редкий для платформы Xbox прорыв на японском рынке. Согласно свежему еженедельному отчету авторитетного агентства Famitsu, проект дебютировал на 26-й строчке в топ-30 розничных продаж, став первой дисковой игрой Microsoft в местном чарте с 2023 года.

Для американского технологического гиганта этот успех уникален. Из-за тотального доминирования Nintendo и PlayStation бренд Xbox годами продается в Японии минимальными тиражами. За последнее десятилетие подобный результат показывали единицы: прошлым прорывом была Forza Horizon 5 три года назад, а до нее в чарты пробивалась лишь Final Fantasy XV для Xbox One в далеком 2016 году.

Главным секретом высокого спроса стал сам сеттинг игры. Разработчики из студии Playground Games исполнили давнюю мечту фанатов, перенеся гоночный фестиваль в Японию с ее культовой автомобильной культурой, неоновыми мегаполисами и горными трассами. Именно этот фактор заставил местных геймеров массово скупать диски, несмотря на традиционно слабый интерес к самой консоли