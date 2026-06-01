Forza Horizon 6 получила 37 баллов из 40 в свежем номере Famitsu

Авторитетное японское игровое издание Famitsu опубликовало обзоры и оценки из своего последнего печатного номера. По давней традиции журнала, каждый проект оценивает квартет независимых рецензентов, выставляя баллы от 0 до 10. Максимально возможный суммарный результат, таким образом, составляет 40 баллов.

Главным триумфатором этого выпуска стал гоночный симулятор Forza Horizon 6, получивший от критиков гроссмейстерские 37 баллов из 40 возможных. Один из рецензентов даже расщедрился на максимальную «десятку». Игра уверенно забирает «платиновую» награду журнала и подтверждает статус одного из главных флагманов Microsoft.

Спортивный симулятор eFootball Kick-Off заработал крепкие 34 балла, а экономическая стратегия A-Train 9 Evolution удостоилась 31 балла. Любители японского колорита также высоко оценили Kazuma Kaneko’s Tsukuyomi для оригинальной Switch, которая отстала от футбольного симулятора всего на один пункт.

Худший результат недели продемонстрировал детективный триллер The Last Case of John Morley, набравший скромные 27 баллов. Японские критики посчитали проект слишком вторичным и поставили ему ровные, но невыразительные «семерки» и «шестерку».

Полный список оценок свежего номера Famitsu: