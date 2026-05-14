Forza Horizon 6 получила 91 балл на Metacritic

До официального релиза осталось всего несколько дней, а Forza Horizon 6 уже начала демонстрировать свои возможности, по крайней мере, по мнению специализированных критиков. Вышли первые обзоры новой главы популярной гоночной франшизы, и на данный момент она имеет довольно высокий средний балл на агрегаторе Metacritic.
На основе 38 опубликованных обзоров игра получила солидный рейтинг Metascore в 91 балл, что указывает на в целом положительный прием со стороны СМИ. Релиз запланирован на 19 мая, подтверждены версии для ПК и Xbox Series S|X. Кроме того, игра будет доступна напрямую в Xbox Game Pass, что должно ещё больше расширить её аудиторию среди игроков.
Оценки:
- 10 – VGC
- 10 – IGN
- 10 – Giant Bomb
- 10 – Andrennoob
- 10 – Eurogamer
- 10 – Radio Times
- 9.5 – Dual Shockers
- 9.3 – Game Informer
- 9 – Day One
- 9 – Pure Xbox
- 9 – CG Magazine
- 9 – GamesRadar
- 9 – Gameliner
- 8 – GameSpot
- 8 – Screen Rant
Eurogamer:
Playground Games снова попали в цель: Forza Horizon 6, сочетая в себе компетентного преподавателя и тщательно проработанного гида, берет уроки из 14-летней истории серии и применяет их с большим мастерством.
Radio Times:
Turn 10 Studios в совершенстве овладели искусством создания огромных игровых локаций-песочниц, наполнив их множеством разнообразных занятий и предложив вам впечатляющий выбор различных автомобилей просто ради удовольствия. Настройте радио на свой любимый музыкальный жанр, заведите моторы и наслаждайтесь.
Insider Gaming:
Виды Японии в Forza Horizon 6, на уровне Бэнкси, захватывают дух, а улучшения системы прогресса вернули игру на вершину гоночного жанра.
IGN Benelux:
Forza Horizon 6 — это мечта каждого автолюбителя, который ждал появления Японии последние десять лет. Playground Games не только предлагает потрясающую, разнообразную и гигантскую карту, но и блестяще внедряет инновации благодаря своей динамичной системе из 72 микростанций. Интенсивный акцент на глубоко укоренившейся японской культуре, впечатляюще улучшенные звуки двигателя и захватывающие горные дороги делают эту игру обязательной к прохождению для поклонников гонок».
Game Informer:
Даже для серии, которая всегда выделялась доступными гонками, привлекательными как для новичков, так и для хардкорных геймеров, Forza Horizon 6 впечатляет на каждом шагу, представляя одну из лучших гоночных игр этого поколения.
GamesRadar+:
Лучшая Forza Horizon на сегодняшний день, предлагающая огромный и невероятно детализированный открытый мир, наполненный невероятными возможностями. С легкодоступными 100 часами высококачественного одиночного контента и безграничным потенциалом благодаря творениям сообщества и онлайн-игре, Forza Horizon 6 — великолепная демонстрация возможностей Xbox. Просто имейте в виду, что более традиционный и простой гоночный геймплей довольно сдержан по сравнению с лучшими в жанре.
Gamereactor UK:
Horizon 6 меня разочаровала. Я, кто играл во все шесть игр серии, чувствую, что некоторые достижения Horizon 5 отсутствуют; я думаю, что Playground Games недостаточно охотно экспериментирует во всем, от системы прогресса до дизайна интерфейса; и я не думаю, что Япония хорошо подходит в качестве сеттинга. С другой стороны, эта игра, наряду с последней частью серии Horizon, является одним из лучших аркадных гонок, которые вы можете найти, благодаря тому, что все в игре реализовано так предсказуемо и мастерски. Поэтому я позволяю себе рекомендовать Horizon 6 просто потому, что она так хороша, хотя я должен ещё раз порекомендовать Playground Games действительно уделить время и быть более амбициозными в будущем».
IGN Germany:
Визуально потрясающая и невероятно увлекательная гонка с открытым миром, которая передаёт красоту Японии, но ей не хватает глубины в дисциплинах вождения и она лишь поверхностно затрагивает автомобильную культуру страны.
Ожидаемо не хуже пятерки, завтра сам заценю. Конечно, японский сеттинг несколько сгладил углы и шероховатости. Но, по сути, разработчики достигли потолка, и в седьмой раз те же щи им уже не простят.
На новое поколение нужно пилить не только улучшенный движок, чтобы визуально соответствовать современным стандартам (а то на задники и ряд моделек без слез не взглянешь), но и в плане геймплея пора переосмыслить и разнообразить некоторые детали.
