Forza Horizon 6 получила 91 балл на Metacritic

До официального релиза осталось всего несколько дней, а Forza Horizon 6 уже начала демонстрировать свои возможности, по крайней мере, по мнению специализированных критиков. Вышли первые обзоры новой главы популярной гоночной франшизы, и на данный момент она имеет довольно высокий средний балл на агрегаторе Metacritic.

На основе 38 опубликованных обзоров игра получила солидный рейтинг Metascore в 91 балл, что указывает на в целом положительный прием со стороны СМИ. Релиз запланирован на 19 мая, подтверждены версии для ПК и Xbox Series S|X. Кроме того, игра будет доступна напрямую в Xbox Game Pass, что должно ещё больше расширить её аудиторию среди игроков.

Оценки:

10 – VGC

10 – IGN

10 – Giant Bomb

10 – Andrennoob

10 – Eurogamer

10 – Radio Times

9.5 – Dual Shockers

9.3 – Game Informer

9 – Day One

9 – Pure Xbox

9 – CG Magazine

9 – GamesRadar

9 – Gameliner

8 – GameSpot

8 – Screen Rant

Eurogamer:

Playground Games снова попали в цель: Forza Horizon 6, сочетая в себе компетентного преподавателя и тщательно проработанного гида, берет уроки из 14-летней истории серии и применяет их с большим мастерством.

Radio Times:

Turn 10 Studios в совершенстве овладели искусством создания огромных игровых локаций-песочниц, наполнив их множеством разнообразных занятий и предложив вам впечатляющий выбор различных автомобилей просто ради удовольствия. Настройте радио на свой любимый музыкальный жанр, заведите моторы и наслаждайтесь.

Insider Gaming:

Виды Японии в Forza Horizon 6, на уровне Бэнкси, захватывают дух, а улучшения системы прогресса вернули игру на вершину гоночного жанра.

IGN Benelux:

Forza Horizon 6 — это мечта каждого автолюбителя, который ждал появления Японии последние десять лет. Playground Games не только предлагает потрясающую, разнообразную и гигантскую карту, но и блестяще внедряет инновации благодаря своей динамичной системе из 72 микростанций. Интенсивный акцент на глубоко укоренившейся японской культуре, впечатляюще улучшенные звуки двигателя и захватывающие горные дороги делают эту игру обязательной к прохождению для поклонников гонок».

Game Informer:

Даже для серии, которая всегда выделялась доступными гонками, привлекательными как для новичков, так и для хардкорных геймеров, Forza Horizon 6 впечатляет на каждом шагу, представляя одну из лучших гоночных игр этого поколения.

GamesRadar+:

Лучшая Forza Horizon на сегодняшний день, предлагающая огромный и невероятно детализированный открытый мир, наполненный невероятными возможностями. С легкодоступными 100 часами высококачественного одиночного контента и безграничным потенциалом благодаря творениям сообщества и онлайн-игре, Forza Horizon 6 — великолепная демонстрация возможностей Xbox. Просто имейте в виду, что более традиционный и простой гоночный геймплей довольно сдержан по сравнению с лучшими в жанре.

Gamereactor UK:

Horizon 6 меня разочаровала. Я, кто играл во все шесть игр серии, чувствую, что некоторые достижения Horizon 5 отсутствуют; я думаю, что Playground Games недостаточно охотно экспериментирует во всем, от системы прогресса до дизайна интерфейса; и я не думаю, что Япония хорошо подходит в качестве сеттинга. С другой стороны, эта игра, наряду с последней частью серии Horizon, является одним из лучших аркадных гонок, которые вы можете найти, благодаря тому, что все в игре реализовано так предсказуемо и мастерски. Поэтому я позволяю себе рекомендовать Horizon 6 просто потому, что она так хороша, хотя я должен ещё раз порекомендовать Playground Games действительно уделить время и быть более амбициозными в будущем».

IGN Germany:

Визуально потрясающая и невероятно увлекательная гонка с открытым миром, которая передаёт красоту Японии, но ей не хватает глубины в дисциплинах вождения и она лишь поверхностно затрагивает автомобильную культуру страны.