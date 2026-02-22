Forza Horizon 6 получила новый трейлер с демонстрацией живописных биомов Японии

Microsoft представила свежий внутриигровой трейлер Forza Horizon 6, демонстрирующий потрясающие природные зоны Японии. Игроки смогут промчаться по высокогорьям, предгорным местностям, побережью и равнинам страны восходящего солнца.
В шестой части серии пользователям предстоит исследовать красивейшие японские ландшафты за рулем более чем 550 лицензированных автомобилей. Цель - стать легендой гонок на фестивале Horizon, начав путь в качестве туриста и погружаясь в местную музыку, достопримечательности и культуру.
Релиз Forza Horizon 6 состоится на PC и Xbox Series X/S 19 мая. Кроме того, игра будет доступна в сервисе Game Pass. Версия для PS5 находится в разработке и выйдет позже.
Не подскажите, где в японии альпийские регионы?
на Севере Японии там где Хоккайдо.
Чел... ты и на автомойку пешком ходишь, если до нее недалеко идти?
Ох, какая же красотисщя..
Наконец то новые пейзажи для скриншотиков, надеюсь хоть в этой части добавят возможность открывать элементы кузова в фоторежиме!
Сойдёт. А где машины?
Красиво, жду
Природа конечно очень красивая. Графика, не впечатляет, может и специально так сделано, что бы любое железо тянуло.