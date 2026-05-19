Forza Horizon 6 получила пасхалку с намёком на Pokemon - разработчики пошутили про "игру, которую нельзя называть"

Игроки уже начали находить первые секреты в Forza Horizon 6, и один из них оказался посвящён Pokémon. На одной из радиостанций ведущие обсуждают внутриигровое испытание, где нужно сфотографировать все автомобили, после чего звучит фраза: «Собери их все». Затем один из персонажей добавляет, что это «та самая японская игра про коллекционирование, которую нельзя называть по юридическим причинам».

Прямо Pokémon в диалоге никто не упоминает, но фанаты быстро поняли отсылку. Формулировка явно намекает на знаменитый слоган серии, а шутка про юридические проблемы выглядит как подкол в сторону Nintendo, известной своей жёсткой защитой интеллектуальной собственности.

Появление такой пасхалки особенно символично, учитывая, что действие Forza Horizon 6 впервые разворачивается в Японии. Игроки уже заметили, что разработчики уделили большое внимание местной культуре — например, в игре можно разрушать почти любые деревья, кроме сакуры.

Фанаты уверены, что это далеко не единственная скрытая отсылка в игре, и теперь активно ищут новые секреты по всей карте.