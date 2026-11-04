Forza Horizon 6 получила серию обновлений City Life с новыми трассами и предметами IKEA

Playground Games выпустила обновление City Life для гоночной игры Forza Horizon 6. Оно добавляет два постоянных маршрута в Токио: кольцевую трассу Edo Circuit Road Race и городскую гонку Shuto Charge Street Race. Также разработчики расширили возможности оформления гаражей и добавили новые варианты технической настройки автомобилей.

Особое внимание уделили сотрудничеству с IKEA. Игроки получили набор из 35 предметов мебели и декора, среди которых стеллажи KALLAX, книжные шкафы BILLY, светильники VARMBLIXT, кресла и аксессуары в игровой тематике. Предметы можно использовать при создании собственного гаража.

В рамках фестивального плейлиста появятся пять автомобилей, включая Honda S660 Alpha 2016 года, Citroën Ami 2025 года и Fiat Panda 1987 года. Кроме того, обновление принесёт новые варианты замены двигателей, исправления ошибок и изменения системы получения машин за фестивальные очки.

Обновление City Life уже доступно на Xbox Series X|S и ПК через Steam и приложение Xbox. Фестивальный плейлист начнётся 5 ноября и продлится до 3 декабря. Версия Forza Horizon 6 для PlayStation 5 также запланирована, но выйдет позднее.