Forza Horizon 6 получила систему автовосстановления облачных сохранений

Разработчики Forza Horizon 6 выпустили патч, призванный решить наболевшую проблему с исчезновением сохранений. Обновление уже доступно на консолях Xbox Series X|S. Как отмечают авторы, им удалось устранить сразу несколько известных причин сбоя данных на системном уровне.

Одновременно с этим на всех целевых платформах заработал дополнительный защитный алгоритм. Теперь даже в случае критической ошибки игроки рискуют потерять прогресс максимум за одну текущую сессию, в то время как общий файл сохранения останется в безопасности.

Это обновление стало прямым ответом на многочисленные жалобы геймеров, столкнувшихся со сбросом игрового прогресса. В новой версии упор сделан на оптимизацию облачных сохранений и автоматическое исправление ошибок синхронизации.

Главным нововведением стало автоматическое меню выбора данных, которое открывается при запуске игры, если система обнаружит конфликт файлов. Игроки могут в один клик восстановить актуальную копию из облака, не тратя время на переписку с технической поддержкой.