Forza Horizon 6 получит поддержку кросс-прогресса и кроссплея между всеми платформами

Microsoft и Playground Games официально подтвердили, что Forza Horizon 6 станет первой игрой в серии, которая получит полную поддержку кроссплатформенного сохранения на всех платформах, включая PlayStation 5.

Это означает, что игроки смогут беспрепятственно переносить свои сохраненные между Xbox, PS5 и ПК и приложение Xbox. Тем самым прогресс, разблокированные автомобили и достижения в игре будут перенесены без каких-либо потерь, вне зависимости от выбранной игроком платформы для продолжения своего путешествия. К примеру, можно начать участие в гонках на Xbox, затем перейти на PS5 или ПК и продолжить с того места, где остановились. Без перезапусков, без дублирования прогресса и без ограничений по платформе.

Помимо кросс-прогресса, в Forza Horizon 6 также будет реализована поддержка кроссплея. Геймеры на всех поддерживаемых платформах смогут гоняться вместе в одном открытом мире, что уберет барьеры между сообществами игроков на консолях и ПК, а также расширит возможности для соревнований и общения.

В FAQ также указано, что в Forza Horizon 6 будет два режима на Xbox Series X: «Качество» — 30 FPS и «Производительность» — 60 FPS. О разрешении для каждого режима на данный момент не сообщается. Эти особенности делают Forza Horizon 6 одной из самых технически гибких игр серии, которая понравится как любителям красивой графики, так и игрокам, которые ценят высокую производительность.

Релиз Forza Horizon 6 состоится 19 мая 2026 года на PC и Xbox Series X/S. Версия для PS5 появится позже.