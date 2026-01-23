Forza Horizon 6 получит режим Touge Battle - ночные заезды по горным перевалам Японии

Playground Games подтвердила появление в Forza Horizon 6 нового режима Touge Battle, который станет отдельным режимом и будет посвящён ночным дуэлям на горных дорогах Японии. Режим был показан во время Xbox Developer Direct и сразу вызвал ассоциации с культовым аниме Initial D.

Разработчики описывают Touge Battle как «знаковые ночные гонки по японским горным перевалам». Подробности игрового процесса пока не раскрываются, однако в демонстрации особое внимание было уделено дуэлям один на один и атмосфере опасных спусков в темноте. В показанном геймплее использовалась Toyota AE86 — автомобиль, ставший символом Initial D и уличных гонок в Японии.

Touge заезды давно стали частью автоспортивной культуры, а Forza Horizon 6 впервые закрепляет их в виде отдельного режима. Ожидается, что он будет ориентирован не только на скорость, но и на контроль машины, выбор траектории и мастерство дрифта.

Дополнительное внимание привлёк тизер в конце презентации, где рядом с трассой появляется гигантский мех, визуально напоминающий робота из франшизы Gundam. Вероятно, он станет частью одного из шоу-ивентов, однако разработчики пока не уточняют, является ли это официальной лицензией или стилизованной отсылкой.