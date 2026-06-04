Forza Horizon 6 помогла Xbox почти догнать PlayStation 5 в Великобритании

Согласно данным журналиста Кристофера Дринга, в мае 2026 года продажи PlayStation 5 в Великобритании сократились сразу на 50% по сравнению с предыдущим месяцем.

Падение оказалось настолько серьёзным, что консоль Sony завершила месяц с преимуществом всего примерно в 400 проданных устройств над линейкой Xbox Series X|S. При этом продажи консолей Microsoft, наоборот, выросли на 12%, чему, как считается, способствовал релиз Forza Horizon 6.

Лидером британского рынка в мае стала Nintendo Switch 2, которая уверенно заняла первое место по продажам.

Одной из возможных причин снижения спроса на PS5 называют недавнее повышение цен. Ранее Sony увеличила стоимость стандартной PS5, PS5 Pro и портативного устройства PlayStation Portal на ряде рынков, что могло повлиять на решение покупателей.

Несмотря на неудачный месяц в Великобритании, на глобальном уровне конкуренция между PS5 и Switch 2 остаётся напряжённой. По итогам марта в США рынок игровых консолей вырос на 69%, а лидирующие позиции занимали именно Switch 2 и PS5. Теперь же свежие данные показывают, что новая консоль Nintendo постепенно усиливает давление на платформу Sony даже на одном из её ключевых рынков.