Forza Horizon 6 попала под масштабный ревью-бомбинг в Steam со стороны китайских игроков

Forza Horizon 6 в настоящее время подвергается масштабному ревью-бомбингу в Steam — в основном со стороны игроков, использующих упрощённый китайский язык.
Игра имеет «смешанный» общий рейтинг из-за примерно 6800 отрицательных отзывов на китайском языке, в то время как отзывы на других языках в основном остаются «очень положительными» или даже «крайне положительными».
Китайские игроки в основном недовольны по двум причинам:
Действие игры происходит в Японии — это чувствительная тема из-за многолетней исторической и политической напряжённости между Китаем и Японией.
Перевод на упрощённый китайский язык, как сообщается, оказался очень плохим. Игроки утверждают, что даже базовые слова вроде «налево», «направо» и «да» переведены неправильно.
Ещё одна причина, по которой ситуация стала настолько заметной, связана с работой Steam в Китае. Из-за «Великого китайского файрвола» многие китайские игроки не могут легко получить доступ к официальным форумам или напрямую общаться с разработчиками.
Подобные кампании ревью-бомбинга уже происходили и с другими играми ранее.
1. Компартия долларовых миллиардеров ограничивает нам интернет
2. Место действия игры - страна, которая нам не нравится
Вывод: игра овно
едисвенная уважительная причина из списка плохой перевод.
Эти чудики и slay of spire 2 так засрали и походу много что еще.