Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.1 474 оценки

Forza Horizon 6 попала под масштабный ревью-бомбинг в Steam со стороны китайских игроков

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Forza Horizon 6 в настоящее время подвергается масштабному ревью-бомбингу в Steam — в основном со стороны игроков, использующих упрощённый китайский язык.

Игра имеет «смешанный» общий рейтинг из-за примерно 6800 отрицательных отзывов на китайском языке, в то время как отзывы на других языках в основном остаются «очень положительными» или даже «крайне положительными».

Китайские игроки в основном недовольны по двум причинам:

Действие игры происходит в Японии — это чувствительная тема из-за многолетней исторической и политической напряжённости между Китаем и Японией.
Перевод на упрощённый китайский язык, как сообщается, оказался очень плохим. Игроки утверждают, что даже базовые слова вроде «налево», «направо» и «да» переведены неправильно.

Ещё одна причина, по которой ситуация стала настолько заметной, связана с работой Steam в Китае. Из-за «Великого китайского файрвола» многие китайские игроки не могут легко получить доступ к официальным форумам или напрямую общаться с разработчиками.

Подобные кампании ревью-бомбинга уже происходили и с другими играми ранее.

ratte88

Китайские дегенераты всё подряд ревьюбомбят. Самые неженки обиженные, даже соевая парaша из твиттера не настолько ранимая.

Действие игры происходит в Японии

Понял, сейчас Японию и всё что с ней связано удалим из мира, ну чтобы китайчики не ущемились, а то представьте, возьмёт китаец в руки карту, а там ЯПОНИЯ, да-да, ТА САМАЯ.

Из-за «Великого китайского файрвола» многие китайские игроки не могут легко получить доступ к официальным форумам

Угу. Проблема же разрабов, что КНР такую политику проводит. Но смысл в этом есть. Как Гейб говорил "предоставьте сервис и будет счастье", потому разрабам нужно просто игру в Китае запретить. Ну, чтобы китайчики не ущемились.

QuerulousLytton

1. Компартия долларовых миллиардеров ограничивает нам интернет

2. Место действия игры - страна, которая нам не нравится

Вывод: игра овно

Походу китайское геймерство состоит из поехавших ватников.

SkyraX

ну всё, следующая часть будет про Шанхай, скриньте

MunchkiN 616

едисвенная уважительная причина из списка плохой перевод.

Сережаа

Эти чудики и slay of spire 2 так засрали и походу много что еще. Гвнори

