Forza Horizon 6 потребует около 150 ГБ свободного места на диске

Forza Horizon 6, несомненно, является самой амбициозной и многообещающей частью гоночной серии Playground Games. Действие последней игры происходит в Стране восходящего солнца, что является воплощением мечты как для фанатов, так и для разработчиков. Однако амбиции имеют свою цену.
В Microsoft Store был обновлён размер файлов игры, откуда стало известно, что пользователям Xbox Series X|S и ПК потребуется подготовить значительное количество места. Игра займёт 144,84 ГБ на консолях и 156,65 ГБ на ПК.
Это означает, что Forza Horizon 6 станет самой большой игрой в серии на момент запуска. До сих пор самой большой считалась предыдущая часть, занимавшая 151,47 ГБ, хотя окончательный размер после всех обновлений оказался ещё больше, достигнув 174 ГБ на ПК.
Мда обновы доведут до 200 ГБ, идиоты из мелка софт, 5 часть весила 99 гб в финале стала весить 148 ГБ без длц на новые местности, это значит полная версия может в конце весить свыше 200 ГБ со всеми длц, я вообще не понимаю что там такого в игре есть ? В основном леса да поля, горда маленькие, 5 и 6 хорайзен и на ске уже нет места(00 или половина места старшей модели, охрененое поколения.
