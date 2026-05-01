Forza Horizon 6 потребует около 150 ГБ свободного места на диске

Forza Horizon 6, несомненно, является самой амбициозной и многообещающей частью гоночной серии Playground Games. Действие последней игры происходит в Стране восходящего солнца, что является воплощением мечты как для фанатов, так и для разработчиков. Однако амбиции имеют свою цену.

В Microsoft Store был обновлён размер файлов игры, откуда стало известно, что пользователям Xbox Series X|S и ПК потребуется подготовить значительное количество места. Игра займёт 144,84 ГБ на консолях и 156,65 ГБ на ПК.

Это означает, что Forza Horizon 6 станет самой большой игрой в серии на момент запуска. До сих пор самой большой считалась предыдущая часть, занимавшая 151,47 ГБ, хотя окончательный размер после всех обновлений оказался ещё больше, достигнув 174 ГБ на ПК.