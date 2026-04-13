Forza Horizon 6 предложит 57 достижений

Команда Playground Games официально представила список достижений Forza Horizon 6. Гоночная игра выйдет на Xbox Series X|S и ПК 19 мая и пополнит Game Pass Ultimate и PC Game Pass внушительным списком из 57 достижений, которые вы сможете разблокировать.

В игре есть достижения за прохождение заданий, кампании, новых битв Тогью, трюков PR, событий Horizon Rush и за заполнение дневника во время исследования Японии. Во время исследования вам также нужно искать автомобили-сокровища, открывать достопримечательности и регионы, уничтожать 200 региональных талисманов и ещё 200 бонусных досок. Все это в дополнение к стандартным достижениям, таким как победа в гонках и получение звёзд в сюжетных линиях.

Тем не менее, похоже, что Playground отказалась от обычного достижения за прохождение всех дорог на карте. Достижение «Картограф Horizon» разблокируется, когда вы «открываете всю карту». В FH5 вам нужно было «открыть и проехать по всем дорогам Мексики», чтобы получить достижение «Поездка и поиск». Это достижение было довольно сложным, так как вы могли часами пытаться выяснить, какую дорогу пропустили.

Интересно, что, похоже, Playground также убрали достижение за прохождение серии плейлистов фестивалей. В Forza Horizon 5 достижение Min, Meet Max требовало выполнения всех заданий и событий в течение целого месяца, и если вы пропустили какое-то событие, вам приходилось ждать следующего месяца, прежде чем вы могли попробовать снова. В FH6 достижение Played-List требует заработать все очки за сезон (предположительно, за одну неделю), а не за полную серию, что было бы намного проще. Также нет достижений, специально связанных с режимом игры The Eliminator, что порадует его ненавистников.