Forza Horizon 6 преодолела отметку в 300 тыс игроков онлайн в Steam

Forza Horizon 6 полюбилась как геймерам, так и критикам. Вскоре после запуска она стала самой высоко оценённой игрой 2026 года, что также свидетельствует о её огромной популярности.

Теперь Forza Horizon 6 также называют самым успешным запуском Xbox в Steam. По данным Alinea Analytics, игра разошлась тиражом в 2,8 миллиона копий в Steam из почти 5 миллионов общих продаж. Также сообщается, что она принесла 325 миллионов долларов дохода, при этом Steam получил впечатляющие 49% от выручки.

SteamDB сообщает, что Forza Horizon 6 может похвастаться самым высоким числом активных игроков в Steam среди всех игр для Xbox. Игра достигла отметки в 300 тысяч игроков, вместе гоняющих по улицам Японии. Ожидается, что эта цифра продолжит расти.

У неё также самое большое количество активных игроков (CCU) по сравнению со всеми другими гоночными играми, выпущенными в магазине за эти годы, что можно увидеть в сравнении ниже. Три из этих игр из топ-5 относятся к франшизе Forza Horizon, что является ещё одним достижением.