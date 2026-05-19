Forza Horizon 6 привлекла более 270 000 игроков в Steam, став лучшей игрой Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 вышла сегодня, 19 мая 2026 года, для игроков, купивших базовую игру или имеющих Xbox Game Pass Ultimate, после пятидневного периода раннего доступа для владельцев Premium Edition.

Forza Horizon 6 также знаменует собой первое появление серии в долгожданном японском сеттинге, предоставляя игрокам возможность исследовать открытый мир Японии с огромным разнообразием автомобилей.

В период раннего доступа игра достигла более 170 000 одновременных игроков в Steam, что является впечатляющим стартом для последней игры от Playground Games.

Однако теперь, когда игра официально доступна всем, мы видим ещё более впечатляющие цифры: на момент написания статьи их было чуть более 270 000. По сравнению с предыдущими играми, пиковое количество одновременных игроков в Forza Horizon 5 составляло около 80 000 в Steam, а в Forza Horizon 4 — около 75 000.

Кроме того, Forza Horizon 6 стала лучшей игрой издателя Xbox Game Studios, обойдя Halo Infinite.