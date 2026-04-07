Forza Horizon 6 сотрудничает с японскими художниками для создания уникального визуального стиля игры

Разработчики Forza Horizon 6 из студии Playground Games решили уделить особое внимание художественной стороне игры. Для этого команда привлекла девять известных японских художников, которые создали оригинальные работы для игрового мира — от масштабных муралов до рекламных билбордов.

Работы художников появятся в рамках серии материалов под названием Art of Driving, где разработчики расскажут о создании визуальной атмосферы новой части гоночной серии. Проект посвящён тому, как искусство и культура Японии помогают формировать внешний вид мира игры.

Одним из участников стал художник Сатоси Фудзита, известный под псевдонимом Dragon76. Он создал огромный мурал, вдохновлённый знаменитым фестивалем Нэбута, который проходит в Японии. В своей интерпретации художник объединил традиционные мифологические мотивы с элементами киберпанка. На работе изображён бог бури Сусаноо-но-Микото и дракон, выполненные в футуристическом стиле.

Ещё один автор, Кадзухиса Урагами, представил образ так называемого «благородного изгоя». Художник вдохновлялся японской мифологией, морской историей и индустриальным наследием региона Кюсю. Его персонаж сочетает элементы пиратского костюма с механическими деталями — шестернями и металлическими элементами, символизирующими промышленное прошлое региона.

Третьей представленной художницей стала Инко Ай Такита, которая выбрала более современное направление. Она создала девять персонажей в стиле манги, которые появятся на билбордах в районе, напоминающем знаменитый перекрёсток Сибуя. Среди них — необычные герои вроде Mr Hot Bun Man, вдохновлённого традиционной японской едой, а также персонажи, отсылающие к городским легендам и популярной культуре.

Разработчики подчеркнули, что показанные работы — лишь часть проекта. В ближайшее время планируется раскрыть ещё шесть художников, чьи произведения также появятся в игровом мире.

Выход Forza Horizon 6 запланирован на 19 мая 2026 года. Игра выйдет на Xbox Series X/S и ПК, а первые подробные превью ожидаются уже в ближайшие дни.