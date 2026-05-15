Forza Horizon 6 стала самой высокооцененной игрой 2026 года на данный момент

В последние дни гоночная аркада Forza Horizon 6 находилась в центре внимания из-за неприятных инцидентов: в сети активно обсуждались различные утечки информации и блокировки. Однако накануне официального релиза ситуация кардинально изменилась, и вокруг игры наконец-то сформировался исключительно позитивный фон.

Проект получил единогласное одобрение со стороны профильной прессы и на данный момент прочно закрепился в статусе самой высокооцененной игры 2026 года на Metacritic. Сейчас FH6 превосходит абсолютно все релизы текущего года: благодаря среднему баллу 92 из 100 (который вырос с первоначальной оценки в 91 балл) гонка сумела обойти таких сильных конкурентов, как Resident Evil Requiem, Saros и Pokemon Pokopia.

В знак признания выдающихся успехов студии Playground Games агрегатор Metacritic уже присвоил игре престижную плашку «Must-Play» (Обязательно к прохождению). Подобный триумф у критиков практически гарантирует проекту попадание в шорт-лист номинантов на главную награду «Игра года» на церемонии TGA 2026.

Самым впечатляющим достижением разработчиков является их стабильность. Оценка новой части идеально соотносится с историей франшизы: Forza Horizon 5 на релизе получила аналогичные баллы, а вышедшая в 2018 году Forza Horizon 4 также удерживала планку в 92 из 100. Это доказывает, что Playground Games способна выпускать хит за хитом без потери качества.

Пока неизвестно, сможет ли какой-то из грядущих масштабных проектов потеснить FH6 с первого места на Metacritic, однако сейчас у авторов есть все поводы для гордости. К тому же этот год может стать для студии знаковым дважды: разработчики вовсю готовятся к выпуску перезапуска культовой RPG Fable. Если этот проект покажет схожие результаты, Playground Games получит сразу двух фаворитов в списке номинантов на «Игру года».