Forza Horizon 6 стартовала в Steam со смешанными отзывами - игроки критикуют игру, а журналисты хвалят

Обладатели Premium Edition получили ранний доступ к Forza Horizon 6, однако старт новой гоночной игры от Playground Games оказался неоднозначным. На момент публикации пользовательский рейтинг проекта в Steam составляет около 60% положительных отзывов, а общий статус оценок обозначен как Mixed.

Основная часть негативных отзывов связана не с контентом игры, а с её техническим состоянием. Многие пользователи сообщают о невозможности запустить игру, вылетах во время загрузки, нестабильной работе и различных багах. Часть проблем уже была официально подтверждена разработчиками — на сайте поддержки Forza появился отдельный материал по устранению проблем Steam-версии. В частности, Playground Games рекомендует устанавливать игру в директории с ограничением по длине пути, поскольку слишком длинный адрес папки может приводить к ошибкам запуска.

Игроки также жалуются на общее техническое состояние PC-версии. В отзывах упоминаются проблемы со стримингом объектов, нестабильная производительность и периодические сбои при длительных игровых сессиях. При этом часть пользователей отмечает, что на Xbox Series X и Series S игра работает заметно стабильнее.

К самому контенту претензий значительно меньше. Некоторые игроки считают, что базовый игровой процесс изменился минимально по сравнению с Forza Horizon 5, а новая система помощи при вождении оказалась слишком навязчивой и заметно упрощает управление автомобилем.

В то же время Forza Horizon 6 показывает очень сильные оценки со стороны профильной прессы. По данным агрегатора Metacritic, версия игры для Xbox Series X получила около 91 балла, что делает проект одной из самых высокооценённых игр 2026 года на данный момент. Критики особенно хвалят масштаб открытого мира, японский сеттинг, количество контента и визуальное исполнение игры.

Несмотря на критику, Forza Horizon 6 остаётся одной из крупнейших гоночных игр года. Проект предлагает крупнейшую карту в истории серии, действие которой впервые разворачивается в Японии. Playground Games также заявляет о более чем 550 автомобилях на старте, расширенной системе кастомизации и поддержке трассировки лучей на PC.

Дополнительное внимание к релизу привлекла недавняя утечка Steam-версии игры. За несколько дней до запуска в сеть попала незащищённая сборка PC-версии, после чего Microsoft и Playground Games начали массово выдавать аппаратные блокировки пользователям пиратской версии.