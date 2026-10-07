Forza Horizon 6 теряет аудиторию на фоне критики - Playground Games наконец заговорила о проблемах с поддержкой

Playground Games отреагировала на растущую критику со стороны игроков Forza Horizon 6. После продолжительного молчания представители студии признали проблемы с коммуникацией и недовольство эндгейм-контентом, однако конкретных изменений или сроков их появления пока не назвали.

Ситуация особенно заметна на фоне успешного старта игры. Forza Horizon 6 получила высокие оценки от прессы, а пиковый онлайн в Steam превысил 300 тысяч игроков. Однако со временем аудитория начала сокращаться: показатель онлайна опустился ниже 30 тысяч, тогда как Forza Horizon 5 в последнее время, напротив, демонстрирует рост числа игроков.

Одной из главных претензий сообщества стало отсутствие прозрачности со стороны Playground Games. Если раньше студия регулярно проводила трансляции и активно общалась с игроками, то теперь коммуникация в основном сводится к публикациям в официальном блоге. Параллельно практически исчезло киберспортивное направление, а сами игроки жалуются на нехватку контента, однообразные испытания и недостаточное использование японской тематики в новых событиях.

Playground Games теперь говорит, что услышала претензии к эндгейму и намерена пересмотреть подход к работе с игрой. При этом студия пока не раскрыла, какие именно изменения готовятся и когда они появятся. Ситуацию дополнительно осложняет перестройка самой Playground Games и её объединение с Turn10 Studios.

Есть и другая проблема, которая продолжает вызывать особенно острую реакцию сообщества, — массовые блокировки пользовательских ливрей. Под ограничения попадают работы в стиле иташа, включая автомобили с изображениями аниме-персонажей. Подобные блокировки существовали и раньше из-за возможных нарушений авторских прав, но в Forza Horizon 6, посвящённой Японии, масштабы ситуации вызвали гораздо больше вопросов.

Игроки также утверждают, что под блокировки попадают даже художники, использующие собственные черновые рисунки, которые не публиковались за пределами игры. На этом фоне Playground Games подозревали в применении ИИ для автоматической модерации, однако студия отрицает использование таких технологий. При этом правила блокировок были ужесточены, а санкции в отдельных случаях распространяются не только на аккаунты.

Пока заявление Playground Games выглядит скорее попыткой восстановить диалог с сообществом, чем полноценным ответом на накопившиеся претензии. Игрокам остаётся ждать конкретных действий — особенно на фоне заметного падения активности в Forza Horizon 6.