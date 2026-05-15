Forza Horizon 6 удивила даже фанатов серии - гонка с гигантским мехом собирает миллионы просмотров

Forza Horizon 6 ещё даже не вышла полноценно для всех игроков, а уже успела подарить один из самых вирусных игровых моментов года. Короткий ролик с заездом против гигантского меха набрал почти 2 миллиона просмотров всего за несколько часов после публикации в X, а фанаты серии массово называют эту сцену «абсолютным безумием» — в хорошем смысле.

Видео опубликовал пользователь Moki с лаконичной подписью «Horizon 6 просто безумна», и спорить с этим действительно сложно. В ролике показан Showcase-заезд — фирменный тип постановочных гонок серии, где игрок соревнуется не только с машинами, но и с чем-то откровенно абсурдным. На этот раз разработчики из Turn 10 Studios решили столкнуть игрока с огромным мехом, который не только разрушает японский лес, но и в какой-то момент начинает скользить на реактивных роликах.

Подобные шоу-заезды давно стали визитной карточкой Horizon, однако даже ветераны серии признают: настолько зрелищного уровня франшиза ещё не достигала. Некоторые игроки уже называют этот эпизод лучшими тремя минутами во всей игре. Иронично, что в Horizon 6 таких событий станет меньше — всего два против четырёх-пяти в прошлых частях. Возможно, студия решила сделать ставку не на количество, а на максимальный эффект.

Ранний доступ к игре стартовал сегодня в полночь для владельцев Premium-издания стоимостью почти 12 тысяч рублей. На фоне ценника дискуссий хватает, но вирусный успех гонки с мехом показывает: Forza Horizon 6 явно умеет создавать моменты, ради которых интернет взрывается буквально за ночь.