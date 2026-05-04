Forza Horizon 6 ушла на "золото": Япония уже на старте, но требования и масштаб намекают на амбиции выше обычного

Гоночная Forza Horizon 6 официально достигла стадии «золото» — это значит, что проект полностью готов к релизу и отправился в печать. Одновременно стартовала предварительная загрузка на Xbox Series и ПК, что уже стало сигналом: запуск действительно близко, а сама игра — один из ключевых релизов весны.

Разработчики из Playground Games и издатель Xbox Game Studios раскрыли ряд деталей, и они выглядят куда амбициознее, чем можно было ожидать от очередной части серии. В центре внимания — Япония, давно желанная фанатами локация, и, судя по описанию, акцент сделан не только на визуальном разнообразии, но и на атмосфере автомобильной культуры.

Впрочем, за масштаб приходится платить: игре потребуется до 160 ГБ на ПК и обязательный SSD. Это уже не просто «большая гонка», а полноценный технологический флагман, который явно рассчитывает на современное железо.

Отдельного внимания заслуживает саундтрек. Девять радиостанций и смесь жанров — от J-pop до драм-н-бейса — делают музыку не фоном, а частью идентичности фестиваля Horizon. Это логичное развитие идеи, которая всегда отличала серию от более «сухих» автосимуляторов вроде Forza Motorsport.

С точки зрения геймплея нововведения выглядят эволюционными, но правильными. Режимы «Качество» и «Производительность», улучшенные ассисты, AutoDrive и даже радар слепых зон — всё это говорит о стремлении сделать игру максимально доступной без потери глубины. Особенно показателен режим высокой контрастности и будущая поддержка жестовых языков.

Интересный штрих — награды за лояльность. Владельцы предыдущих частей, включая Forza Horizon 5, получат уникальные автомобили. Это аккуратный, но эффективный способ удержать ядро аудитории.

Ранний доступ стартует 15 мая, полноценный релиз — 19 мая. И если судить по текущему объёму контента и вниманию к деталям, Forza Horizon 6 рискует не просто продолжить серию, а закрепить её статус главного аркадного автосимулятора на рынке.