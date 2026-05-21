Forza Horizon 6 уже называют главным гоночным хитом 2026 года - Microsoft выпустила зрелищный трейлер с отзывами прессы

Forza Horizon 6 продолжает набирать обороты спустя всего несколько дней после релиза. Microsoft и Playground Games представили традиционный трейлер с отзывами прессы, собрав в одном ролике зрелищные заезды, японские пейзажи и громкие цитаты критиков. И в данном случае это выглядит не как обычный маркетинг, а скорее как закономерная реакция на крайне тёплый приём игры.
Сейчас Forza Horizon 6 удерживает одну из самых высоких средних оценок среди релизов 2026 года, а многие журналисты уже называют её новым ориентиром для аркадных гонок. Судя по реакции игроков, Playground Games снова удалось сделать то, что серия умеет лучше всего: превратить обычные поездки по открытому миру в красивое и почти медитативное зрелище.
Особенно часто хвалят японский сеттинг. Узкие городские улицы, горные трассы и неоновые районы выглядят настолько эффектно, что даже спокойная поездка без гонок напоминает дорогую автомобильную рекламу. На этом фоне трейлер с отзывами выглядит вполне ожидаемо — игре действительно есть что показывать.
Кроме высоких оценок, Forza Horizon 6 уже демонстрирует сильные результаты в Steam и успела стать одной из самых популярных гоночных игр платформы по числу одновременных игроков. И это ещё до выхода версии для PlayStation 5, которая потенциально может ещё сильнее расширить аудиторию.
Немаловажно и то, что игра доступна в Xbox Game Pass Ultimate с первого дня. Для Microsoft это уже привычная стратегия, но в случае с Forza Horizon 6 она особенно выгодна: проект одновременно собирает высокие оценки, привлекает новую аудиторию и остаётся одним из главных аргументов в пользу подписки.
эта часть ничем не лучше прежних за исключением новизны. Она надоедает так же как и предыдущие - за неделю. Ведь смысла в нее играть нет. Челенджа нет. Да, кто любит играть по сети будут волать что эта игра именно для этого, но я. например по сети не играю. проше по пару раз все трассы, заработал на те тачки на которые хотел. покатался чутка на них. Все.
Бессмысленная игра как и предыдущие.
Я не говорю что НФС - это панацея. но уварачиватся от ментов всегда весело. Да и сюжетец там имеется, хоть и голимый, но все же! В форзе ничего интересного вообще нет
Это аркадная гонка с элементами повестки, как сейнтс роу ребут, не было бы повестки было лучше.
А разве в этом году было что-то ещё из потенциальных гоночных хитов?
Мод на четвёртую версию хорошо выстрелил.
А у нее были какие то конкуренты?