Forza Horizon 6 уже называют главным гоночным хитом 2026 года - Microsoft выпустила зрелищный трейлер с отзывами прессы

Forza Horizon 6 продолжает набирать обороты спустя всего несколько дней после релиза. Microsoft и Playground Games представили традиционный трейлер с отзывами прессы, собрав в одном ролике зрелищные заезды, японские пейзажи и громкие цитаты критиков. И в данном случае это выглядит не как обычный маркетинг, а скорее как закономерная реакция на крайне тёплый приём игры.

Сейчас Forza Horizon 6 удерживает одну из самых высоких средних оценок среди релизов 2026 года, а многие журналисты уже называют её новым ориентиром для аркадных гонок. Судя по реакции игроков, Playground Games снова удалось сделать то, что серия умеет лучше всего: превратить обычные поездки по открытому миру в красивое и почти медитативное зрелище.

Особенно часто хвалят японский сеттинг. Узкие городские улицы, горные трассы и неоновые районы выглядят настолько эффектно, что даже спокойная поездка без гонок напоминает дорогую автомобильную рекламу. На этом фоне трейлер с отзывами выглядит вполне ожидаемо — игре действительно есть что показывать.

Кроме высоких оценок, Forza Horizon 6 уже демонстрирует сильные результаты в Steam и успела стать одной из самых популярных гоночных игр платформы по числу одновременных игроков. И это ещё до выхода версии для PlayStation 5, которая потенциально может ещё сильнее расширить аудиторию.

Немаловажно и то, что игра доступна в Xbox Game Pass Ultimate с первого дня. Для Microsoft это уже привычная стратегия, но в случае с Forza Horizon 6 она особенно выгодна: проект одновременно собирает высокие оценки, привлекает новую аудиторию и остаётся одним из главных аргументов в пользу подписки.