Forza Horizon 6 уже поражает реализмом: фанаты сравнивают игру с настоящей Японией

Forza Horizon 6 продолжает собирать восторженные отзывы после недавнего показа от Microsoft. Первые кадры геймплея произвели сильное впечатление на сообщество, а многие игроки уже называют новую часть одной из самых ожидаемых гоночных игр 2026 года. Визуальный уровень проекта оказался настолько высоким, что поклонники серии начали массово сравнивать виртуальный мир с реальными локациями.
Особый восторг вызвал выбор сеттинга. Фанаты годами мечтали увидеть фестиваль Horizon в Японии, и теперь их ожидания, похоже, оправдываются. Плотная городская застройка, неоновые кварталы, узкие улицы, горные серпантины и ночные трассы создают идеальные условия для фирменного «безумия» Forza Horizon. Атмосфера страны с богатой автомобильной культурой органично вписывается в формат открытого мира и фестивальных гонок.
После презентации игроки не ограничились комментариями в соцсетях. На основе официальных кадров стали появляться пользовательские материалы, где сцены из Forza Horizon 6 сопоставляют с фотографиями реальных японских городов и дорог. Внимание к деталям впечатляет: совпадают планировка улиц, архитектура, освещение и даже общее настроение районов. Видно, что разработчики вдохновлялись конкретными местами, стремясь не просто создать красивые пейзажи, а передать дух и характер локаций.
Пока это лишь первые сравнения, но они уже разлетелись по сети и стали наглядным доказательством уровня проработки игры. Forza Horizon остаётся одной из самых успешных гоночных франшиз в мире, а предыдущая часть — Forza Horizon 5 в мексиканском сеттинге — получила высокие оценки и множество наград. Переезд фестиваля в Японию выглядит логичным и долгожданным шагом.
Ожидается, что Forza Horizon 6 выйдет на Xbox Series X|S и PC и, вероятно, будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня.
Прям одно и тоже, да уж.
Сейчас все разработчики копируют старые игры, ничего нового, из нового отсутствие оптимизации и графика хуже чем 20 лет назад
ну покажи нам графику 20 лет назад
Да тоже самое вроде, не? Анимация руля, да топ. Остальное не впечатлило) // Виктор Семихатов
Да, игра хорошо выглядит
Япония в игре про Японию похожа на Японию, вот это да!
Езда на брёвнах ахахахахахааа
Какие гонки посоветуешь, где не езда на брёвнах?
Сейчас насоветует всяких автосимов, непонимая, что аркады и симы - это разные вещи)
Дате байо
Где карта, Билли? Нам нужен размер карты.
Боюсь за физику, что упростят. Хотя куда уж там. И редкий трафик выглядит странно. Добавили б возможность выбирать его плотность как в CarX Street. Кто хочет аля реализма - будет шашковать, кто хочет относительно свободных улиц - тоже получит своё.
Хотелось бы трафик побольше, чтоб можно шашки было делать
Из года в год - одно и то же...
FH3
https://youtu.be/kn95CtJrCSE?si=vvzQcaCEiN3VXNgN
FH4
https://youtu.be/sHI9exO260w?si=pjJIrtZgSNT0KFuo
FH5
https://youtu.be/r1xK6PRk1DU?si=7CtKqH9wis9kGr3G