Forza Horizon 6 уже поражает реализмом: фанаты сравнивают игру с настоящей Японией

Forza Horizon 6 продолжает собирать восторженные отзывы после недавнего показа от Microsoft. Первые кадры геймплея произвели сильное впечатление на сообщество, а многие игроки уже называют новую часть одной из самых ожидаемых гоночных игр 2026 года. Визуальный уровень проекта оказался настолько высоким, что поклонники серии начали массово сравнивать виртуальный мир с реальными локациями.

Особый восторг вызвал выбор сеттинга. Фанаты годами мечтали увидеть фестиваль Horizon в Японии, и теперь их ожидания, похоже, оправдываются. Плотная городская застройка, неоновые кварталы, узкие улицы, горные серпантины и ночные трассы создают идеальные условия для фирменного «безумия» Forza Horizon. Атмосфера страны с богатой автомобильной культурой органично вписывается в формат открытого мира и фестивальных гонок.

После презентации игроки не ограничились комментариями в соцсетях. На основе официальных кадров стали появляться пользовательские материалы, где сцены из Forza Horizon 6 сопоставляют с фотографиями реальных японских городов и дорог. Внимание к деталям впечатляет: совпадают планировка улиц, архитектура, освещение и даже общее настроение районов. Видно, что разработчики вдохновлялись конкретными местами, стремясь не просто создать красивые пейзажи, а передать дух и характер локаций.

Пока это лишь первые сравнения, но они уже разлетелись по сети и стали наглядным доказательством уровня проработки игры. Forza Horizon остаётся одной из самых успешных гоночных франшиз в мире, а предыдущая часть — Forza Horizon 5 в мексиканском сеттинге — получила высокие оценки и множество наград. Переезд фестиваля в Японию выглядит логичным и долгожданным шагом.

Ожидается, что Forza Horizon 6 выйдет на Xbox Series X|S и PC и, вероятно, будет доступна в Xbox Game Pass с первого дня.