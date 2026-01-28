Forza Horizon 6 ворвалась в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 20 по 27 января 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Еженедельный рейтинг продаж в Steam на этот раз обошёлся без сюрпризов на вершине: первые две строчки, как и неделей ранее, уверенно заняли ARC Raiders и Steam Deck. Экстракшен-шутер Embark Studios недавно получил крупное обновление, что помогло ему сохранить высокий интерес аудитории, а портативная консоль Valve традиционно остаётся одним из самых востребованных товаров платформы.

На третью позицию стремительно ворвалась Forza Horizon 6. Аркадная гонка поднялась в чарте благодаря старту предзаказов после эффектного геймплейного показа на Xbox Developer_Direct 2026. Релиз игры запланирован на 19 мая, и ажиотаж вокруг японского сеттинга уже даёт о себе знать.

Четвёртое место досталось EA Sports FC 26, а замкнула пятёрку No Rest for the Wicked. Рост продаж ролевого экшена от авторов Ori напрямую связан с выходом обновления, добавившего кооперативный режим и заметно увеличившего онлайн в Steam.

Red Dead Redemption 2 совершила внушительный рывок, поднявшись сразу на несколько десятков позиций и заняв шестое место. Следом расположилась GTA V, а восьмую строчку занял экшен-роглайт Cult of the Lamb, недавно получивший масштабное платное DLC. Замыкают десятку Helldivers 2 и Quarantine Zone: The Last Check.