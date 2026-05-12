Forza Horizon 6 возглавила чарт продаж Steam ещё до релиза - предзаказы обогнали Diablo IV и Baldur's Gate 3

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 5 по 12 мая 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Forza Horizon 6 стала самой прибыльной платной игрой недели в Steam. И это особенно показательно, учитывая, что полноценный релиз проекта ещё даже не состоялся — игру уже массово раскупают по предзаказам.

Следом расположилась Subnautica 2, которая также держится исключительно за счёт предрелизного ажиотажа. Получается любопытная картина: в топ Steam сейчас доминируют не вышедшие игры, а ожидание будущих хитов. Это отлично показывает, насколько рынок стал зависим от громких брендов и долгосрочного хайпа.

При этом Diablo IV неожиданно укрепила позиции и удержалась в верхней части списка. Для игры, пережившей неоднозначный старт и волну критики после релиза, это выглядит почти как второе дыхание. Вероятно, Blizzard всё же удалось стабилизировать интерес аудитории постоянными обновлениями.

А вот у Heroes of Might and Magic: Olden Era и Windrose ситуация обратная — проекты заметно просели в чарте. На фоне громких AAA-релизов нишевым играм всё сложнее удерживать внимание игроков дольше нескольких недель.

Неожиданным гостем топа стала Conan Exiles Enhanced. Игра вернулась в рейтинг благодаря крупному «косметическому ремонту» и обновлению визуальной части. Это ещё один пример того, как старые сервисные проекты сегодня пытаются продлить жизнь через технические апдейты вместо полноценных сиквелов.

Замкнула десятку Baldur's Gate 3 — и даже спустя долгое время после релиза игра продолжает стабильно приносить доход. Для одиночной RPG без агрессивной монетизации это уже выглядит почти как аномалия современной индустрии.