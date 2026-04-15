Forza Horizon 6: Второй эпизод "Искусство вождения" переносит нас на Кюсю

Forza Horizon 6 продолжает свой путь к запуску с выходом второго эпизода «Искусства вождения», документального сериала о разработке игры, который переносит нас в Японию, в данном случае на Кюсю, вместе с художником Казухисой Урагами.

По улицам самой южной части Японии нас ведёт Ларри Чен, фотограф и эксперт по автомобилям, который вместе с Урагами везёт нас по этому уникальному географическому региону на ярко-красном Honda Civic Type R.

Длинный видеоролик — это дань уважения японским автомобилям и дорогам, а также даёт представление о прекрасных пейзажах этого места и немного рассказывает об Урагами, одном из художников, чьи работы будут воспроизведены в игре.

Forza Horizon 6, по сути, основана на сотрудничестве различных японских художников и иллюстраторов, которые предоставили свои работы для игры, чтобы их можно было воспроизвести в виде фресок на карте, которые можно обнаружить, исследуя улицы. Урагами — один из этих художников, и в этом эпизоде ​​мы видим, как он путешествует по Японии с Ченом, открывая для себя типичные места и местные обычаи.