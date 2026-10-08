Forza Horizon 6 выйдет на PS5 26 января 2027 года - первое DLC появится в день релиза

Forza Horizon 6 выйдет на PlayStation 5 26 января. В этот же день разработчики выпустят первое расширение для игры, поэтому владельцев Premium Edition ждёт дополнительный контент уже на старте.

Новая часть серии отправляет игроков в Японию. Открытый мир позволит исследовать пригороды и знаковые улицы Токио, а также территории с разными биомами и заметной вертикальностью. Всего в игре представлено более 550 реальных автомобилей.

Для желающих начать раньше предусмотрен Premium Edition — он откроет доступ к Forza Horizon 6 за пять дней до официального релиза. При оформлении предзаказа также можно получить Ferrari J50 с заранее настроенными характеристиками.