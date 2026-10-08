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Forza Horizon 6 19.05.2026
Аркада, Мультиплеер, Гонки, Спорт, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8 766 оценок

Forza Horizon 6 выйдет на PS5 26 января 2027 года - первое DLC появится в день релиза

IKarasik IKarasik

Forza Horizon 6 выйдет на PlayStation 5 26 января. В этот же день разработчики выпустят первое расширение для игры, поэтому владельцев Premium Edition ждёт дополнительный контент уже на старте.

Новая часть серии отправляет игроков в Японию. Открытый мир позволит исследовать пригороды и знаковые улицы Токио, а также территории с разными биомами и заметной вертикальностью. Всего в игре представлено более 550 реальных автомобилей.

Для желающих начать раньше предусмотрен Premium Edition — он откроет доступ к Forza Horizon 6 за пять дней до официального релиза. При оформлении предзаказа также можно получить Ferrari J50 с заранее настроенными характеристиками.

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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Кирюша Соулслайкович

Та игра уже старая, без нормального контента «машин» так что все равно где она выйдет

5