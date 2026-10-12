Forza Horizon 6 выйдет на PS5 на физических носителях, но потребует дозагрузки данных

Студия Playground Games официально подтвердила, что версия Forza Horizon 6 для PlayStation 5, выходящая 26 января, получит физическое издание на дисках. Разработчики успокоили коллекционеров, но предупредили о техническом нюансе: владельцам дисков всё равно придется скачивать часть данных через интернет.

Причиной стали высокие требования игры к памяти. На консолях Xbox игра занимает почти 150 ГБ, и версия для PS5 потребует столько же. Поскольку максимальная емкость стандартного диска Blu-ray составляет 100 ГБ, для полной физической копии понадобилось бы два диска, что увеличило бы производственные расходы Microsoft.

В итоге Blu-ray диск послужит преимущественно лицензией и лаунчером для запуска загрузки полного пакета игры. И хотя геймерам придется подождать окончания скачивания перед тем, как сесть за руль, они всё равно получат заветную коробочку для своей домашней полки.