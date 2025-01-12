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Forza Horizon 6 2025 г.
Гонки, Автомобили
10 1 оценка

Forza Horizon 6 выйдет одновременно на консолях PlayStation и Xbox

Gruz_
Новости

Широко известный инсайдер NateTheHate утверждает в своем подкасте, что Microsoft и Playground Games не собираются делать пока еще не анонсированную Forza Horizon 6 консольным эксклюзивом консоли Xbox.

Напротив, гоночная игра сразу после релиза появится и на консолях Sony. Такое сообщение коррелирует с высказыванием аналитика Серкана Тото из Kantan Games, который полагает, что Microsoft раз и навсегда отказалась от концепции эксклюзивов и будет издавать свои проекты на максимально возможном количестве платформ.

В свою очередь, остается только дождаться анонса Forza Horizon 6.

78
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
Ars2006

наконец-то хоть одна нормальная гоночная игра на пс5 выйдет

45
ze1n_82

????

1
SHLUZ

Вернее хоть один не душный симулятор утюга

6
DioMeD22 SHLUZ

Скорее не очередной никому не нужный ремастеред

4
Stasonich_spb

Может ещё и в FH5 поиграешь.

1
anzip SHLUZ

существуют не душные симуляторы?

0
Dementor

В опу эти приставки, главное когда на ПК выйдет...

10
DioMeD22

В смысле когда? Одновременно с консолями.

5
SULIK 712 DioMeD22

в майк сторе может быть, а в стиме обычно позже

3
fundamentalist SULIK 712

5 часть одновременно в стиме вышла и на пк, что за ересь ты несешь

-2
SULIK 712 fundamentalist

ну а 4ка вышла позже.Так написал как будто такого не может быть

0
Raf9111 SULIK 712

4ка вышла до нового бокса с ребрендингом, так что явно и 6 будет в стиме на релизе

0
zapolkk

Ну и ладно. Вообще давно пора от эксклюзивности уходить, жаль пока не искоренили полностью эту заразу.

3
kotasha

Опять диванная аналитика, тогда пара бы перевести консоль как полноценный пк раз с консолями всё.

3
лвчик аФонИн

вот для чего нужна RTX 5090 и i9 14900k

3
WerGC

началось

2
KakouToMonc

Не так давно в четвурю влился, считал пятую чем-то новеньким, а там уже шестую готовят

0
vizas101

Небось будет весить 300 гигов

0
Porsche911GT3RS

На старте думаю не больше 120, а со всеми будущими длс и карпасами может и больше 300+

0
Hidan20

И что?

-1
anzip

Пусть портируют первые две, чтобы не нарушать отчетность.

0
kotasha

По 4 часть сняты с продаж, никто не будет продлевать лицензии на старые игры, эта как ждать снятые гоночные экзы сони на пк.

0
Pravda_RUB

Прошёл первую Хорайзон на эмуляторе. Дико кайфанул. Она такая ламповая.

0
KeylessHarris
0
vidyssss

Новости ни о чем :)

0
vikpik1

Продавать наxpeн эти сосноли пора

0
ze1n_82

отлично) зеленым привет

-3
DauntingQamra

????

-1
erba05

г на букву г

-3
Heather123

На хбокс ее по game pass большинство поиграют, на ps только если акки левые, кто пользуется

-6
Комментарий удален
DauntingQamra JohnTornton

Пока малолетние лохи будут отдавать корпам последние сбережения с родительского кошелька, уважаемые геймеры будут играть на халяву, не обременяя себя потерей финансов и тратя их в своё удовольствие

без них иксбокс вообще помрёт

Сони давно под шконкой игровой истории, благодаря ПК агенту Джиму Райну

-3
ze1n_82 DauntingQamra

пк само под шконкой Хуанга не кому не нужное баловство

-1
DauntingQamra ze1n_82

ПК теперь на троне, Сони давно забыта как платформа и держалась она на буйках в виде эксклюзивов, так и не спасли они, её она потонула в своём же дерьме

0
anzip

в Game Pass только оригинальные, без DLC.

1
erkins007

Xbox rip

-9
Салярыч

С чего бы? Это Sony приползла на коленях к Xbox, почему же xbox rip?
Мало кто хочет играть в гранд туризмо, а в хорайзен хотят играть многие, иначе бы сонька не молила бы майков пригласить их к эксклюзиву майкрософт.

2
X_O_MAX_O_X Салярыч

В хорайзон форбидден вест играть хотят многие, согласен. Ты прямо в точку сказал. 😁

-6
Салярыч X_O_MAX_O_X

Многие? Ну на старте первой части играли многие, во вторую немногие дошли до конца. Ремейк так и вовсе глянуло меньше тысячи человек. О чем ты? Хочешь поговорить о провальных играх сони? Давай. Только факт того, что сони хочет зайти на площадку иксбокса уже говорит о многом.

-1
vadim Bruno X_O_MAX_O_X

Кто многие та ?) ты видел онлайн стима на старте в этих позорных играх от сони. Вонючий повесточный кал

0
X_O_MAX_O_X Салярыч

За то иксбокс уже ничего не хочет, он уже утонул в своем же го*не) Теперь вон, из-за того что хотят баблишка, лезут к игрокам сони со своим хрючевом) Хоть там их поделки бабок немного нашкребут, да?) Пока игроки сони играют в свои любимые франшизы, которых у них много, игроки икбокса с лапшой на ушах слушают за какие-то там грядущие эксклюзивы иксбокса, только вот где они? Форза и Хало? Всё?

0
Ден

Главное что бы на компе не выходила.

-14
DauntingQamra

Почему такая агрессия к ПК платформе? выйдет в первую очередь на ПК, ведь коробка и ПК это одно целое , а вот крошки с барского стола достались самой опущенной платформе, всех времён и народов сосони

0
Xstranger

Ну тогда продай ваш игровой ПК.

0
Syntrax DauntingQamra

Да вас тролят алло

0