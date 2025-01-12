Forza Horizon 6 выйдет одновременно на консолях PlayStation и Xbox

Широко известный инсайдер NateTheHate утверждает в своем подкасте, что Microsoft и Playground Games не собираются делать пока еще не анонсированную Forza Horizon 6 консольным эксклюзивом консоли Xbox.

Напротив, гоночная игра сразу после релиза появится и на консолях Sony. Такое сообщение коррелирует с высказыванием аналитика Серкана Тото из Kantan Games, который полагает, что Microsoft раз и навсегда отказалась от концепции эксклюзивов и будет издавать свои проекты на максимально возможном количестве платформ.

В свою очередь, остается только дождаться анонса Forza Horizon 6.