Forza Horizon 6 выйдет одновременно на консолях PlayStation и Xbox

Широко известный инсайдер NateTheHate утверждает в своем подкасте, что Microsoft и Playground Games не собираются делать пока еще не анонсированную Forza Horizon 6 консольным эксклюзивом консоли Xbox.
Напротив, гоночная игра сразу после релиза появится и на консолях Sony. Такое сообщение коррелирует с высказыванием аналитика Серкана Тото из Kantan Games, который полагает, что Microsoft раз и навсегда отказалась от концепции эксклюзивов и будет издавать свои проекты на максимально возможном количестве платформ.
В свою очередь, остается только дождаться анонса Forza Horizon 6.
наконец-то хоть одна нормальная гоночная игра на пс5 выйдет
????
Вернее хоть один не душный симулятор утюга
Скорее не очередной никому не нужный ремастеред
Может ещё и в FH5 поиграешь.
существуют не душные симуляторы?
В опу эти приставки, главное когда на ПК выйдет...
В смысле когда? Одновременно с консолями.
в майк сторе может быть, а в стиме обычно позже
5 часть одновременно в стиме вышла и на пк, что за ересь ты несешь
ну а 4ка вышла позже.Так написал как будто такого не может быть
4ка вышла до нового бокса с ребрендингом, так что явно и 6 будет в стиме на релизе
Ну и ладно. Вообще давно пора от эксклюзивности уходить, жаль пока не искоренили полностью эту заразу.
Опять диванная аналитика, тогда пара бы перевести консоль как полноценный пк раз с консолями всё.
вот для чего нужна RTX 5090 и i9 14900k
началось
Не так давно в четвурю влился, считал пятую чем-то новеньким, а там уже шестую готовят
Небось будет весить 300 гигов
На старте думаю не больше 120, а со всеми будущими длс и карпасами может и больше 300+
И что?
Пусть портируют первые две, чтобы не нарушать отчетность.
По 4 часть сняты с продаж, никто не будет продлевать лицензии на старые игры, эта как ждать снятые гоночные экзы сони на пк.
Прошёл первую Хорайзон на эмуляторе. Дико кайфанул. Она такая ламповая.
Новости ни о чем :)
Продавать наxpeн эти сосноли пора
отлично) зеленым привет
????
г на букву г
На хбокс ее по game pass большинство поиграют, на ps только если акки левые, кто пользуется
Пока малолетние лохи будут отдавать корпам последние сбережения с родительского кошелька, уважаемые геймеры будут играть на халяву, не обременяя себя потерей финансов и тратя их в своё удовольствие
Сони давно под шконкой игровой истории, благодаря ПК агенту Джиму Райну
пк само под шконкой Хуанга не кому не нужное баловство
ПК теперь на троне, Сони давно забыта как платформа и держалась она на буйках в виде эксклюзивов, так и не спасли они, её она потонула в своём же дерьме
в Game Pass только оригинальные, без DLC.
Xbox rip
С чего бы? Это Sony приползла на коленях к Xbox, почему же xbox rip?
Мало кто хочет играть в гранд туризмо, а в хорайзен хотят играть многие, иначе бы сонька не молила бы майков пригласить их к эксклюзиву майкрософт.
В хорайзон форбидден вест играть хотят многие, согласен. Ты прямо в точку сказал. 😁
Многие? Ну на старте первой части играли многие, во вторую немногие дошли до конца. Ремейк так и вовсе глянуло меньше тысячи человек. О чем ты? Хочешь поговорить о провальных играх сони? Давай. Только факт того, что сони хочет зайти на площадку иксбокса уже говорит о многом.
Кто многие та ?) ты видел онлайн стима на старте в этих позорных играх от сони. Вонючий повесточный кал
За то иксбокс уже ничего не хочет, он уже утонул в своем же го*не) Теперь вон, из-за того что хотят баблишка, лезут к игрокам сони со своим хрючевом) Хоть там их поделки бабок немного нашкребут, да?) Пока игроки сони играют в свои любимые франшизы, которых у них много, игроки икбокса с лапшой на ушах слушают за какие-то там грядущие эксклюзивы иксбокса, только вот где они? Форза и Хало? Всё?
Главное что бы на компе не выходила.
Почему такая агрессия к ПК платформе? выйдет в первую очередь на ПК, ведь коробка и ПК это одно целое , а вот крошки с барского стола достались самой опущенной платформе, всех времён и народов сосони
Ну тогда продай ваш игровой ПК.
Да вас тролят алло