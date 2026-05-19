Forza Horizon 6 зачем-то сравнили с Red Dead Redemption 2 и получилось интересно

Сразу после полноценного запуска новой части гоночной серии Forza Horizon в сети завирусилось самое абсурдное из возможных сравнений. Видимо, современным игрокам уже недостаточно анализа производительности новинки на десятках различных видеокарт и скрупулезного сравнения графики с прошлыми частями серии. Оказалось, что некоторую часть пользователей сегодня всерьез беспокоит только одно — насколько сильно физика машин и мир Forza Horizon 6 отличаются от... Дикого Запада из культовой Red Dead Redemption 2.

Автором этого ролика выступил YouTube-блогер под ником TheGameVerse. Автор специально подчеркнул, что видео создано «исключительно в развлекательных целях и как сатира», так как попытки геймеров найти в любой выходящей новинке параллели с вестерном от Rockstar — это «в наши дни уже практически отдельный жанр и классика игровой культуры». В абсурдном шуточном видео автор провел целый спектр исследований: он серьезно сопоставил «открытые миры» Японии 21 века с Америкой конца 19 века; сравнил, как звучит выхлоп спортивной Tesla по сравнению с классической стрельбой из револьвера в РДР; попытался столкнуть лоб в лоб механику плавания лошади в болоте с автомобилем и изучил системы разрушаемости. В рунете пользователи подхватили мем и начали задаваться вопросом: «А когда начнут сравнивать главных героев этих игр на предмет наличия у них туберкулёза или других болячек?».

В любом случае оригинальный пост собрал тысячи лайков и сотни комментариев, а сам ролик добрался до русскоязычной аудитори. Теперь игроки разбирают его на мемы...

Это шуточное, на первый взгляд, сравнение в очередной раз весьма красноречиво показывает геймерам одну важную вещь: насколько невероятно детализированной, графически прорывной и скрупулезно проработанной продолжает оставаться RDR 2 спустя восемь лет с момента релиза. Стоит отметить, что в области проработки той же водной глади, старушка от Rockstar до сих пор умудряется не только соревноваться, но и во многих параметрах физики визуально обходить гоночную новинку.