Forza Horizon 6 заметно шагнула вперёд: графическое сравнение с пятой частью показало серьёзный апгрейд

В сети появилось новое сравнение Forza Horizon 5 и Forza Horizon 6, опубликованное блогером Realistic GameZ. Видео наглядно демонстрирует, что Playground Games не ограничилась косметическими улучшениями — речь идёт о заметной переработке визуальной части и поведения окружения.

Судя по кадрам, в шестой части сильнее всего изменились вода и растительность: они выглядят более «живыми» и реагируют на движение машин куда естественнее. Также заметно улучшены текстуры песка и дорожного покрытия, что особенно бросается в глаза в динамике. В целом игра стала ближе к тому уровню реализма, где уже сложно провести чёткую границу между геймплеем и визуальной симуляцией.

Отдельно в сравнении подчёркивается переработанная система разрушения объектов и улучшенное поведение дыма от шин. Даже такие детали, как освещение фар и ночная картинка, теперь выглядят более мягко и кинематографично — что обычно и отличает переход между поколениями серии, но здесь эффект ощущается особенно явно.

Интересно, что при всей аркадности серии Forza Horizon 6 постепенно подбирается к визуальному уровню, который раньше ассоциировался скорее с технодемками, чем с массовыми играми. И хотя фундаментально геймплей остаётся знакомым, визуальная эволюция уже создаёт ощущение почти «нового стандарта» для жанра.