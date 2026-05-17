Forza Horizon 6 заработала более $140 миллионов ещё до полноценного релиза

Forza Horizon 6 уже показывает впечатляющие результаты ещё до официального запуска. Несмотря на то что глобальный релиз гоночной игры состоится только 19 мая, проект уже привлёк свыше миллиона игроков благодаря раннему доступу для владельцев Premium Edition.

Согласно появившемуся в сети скриншоту, количество пользователей, купивших самое дорогое издание игры, приблизилось к 1,2 миллиона. Учитывая, что Premium Edition стоит около $120, только на этой версии Microsoft могла заработать свыше $140 миллионов ещё до полноценного старта продаж.

В Steam игра также демонстрирует высокий онлайн. На момент публикации в гонку одновременно играли более 118 тысяч человек, а пиковый показатель за сутки превысил 178 тысяч игроков.

Кроме коммерческого успеха, Forza Horizon 6 получила крайне тёплый приём от прессы. На Metacritic средняя оценка проекта достигла 92 баллов, а игра получила отметку Must Play. Многие издания выставили максимальные оценки, а среди основных претензий критиков встречаются лишь замечания о недостаточной глубине некоторых механик.

Новая часть серии делает серьёзный акцент на японской культуре и атмосфере, а Playground Games, судя по всему, планирует активно развивать проект в течение нескольких лет. При этом сообщество уже начало выпускать первые модификации для игры спустя считаные дни после старта раннего доступа.