Game Pass резко набирает обороты: во второй половине мая Microsoft добавляет Forza Horizon 6, Remnant 2 и FF 6

Microsoft представила свежую волну игр для Xbox Game Pass на период с 19 мая по 2 июня 2026 года, и в этот раз подборка выглядит заметно сильнее обычного. В список вошли сразу 11 проектов — от крупных AAA-релизов до необычных инди-игр, а главным украшением обновления неожиданно стала Forza Horizon 6.
Новая часть аркадной гоночной серии уже доступна подписчикам на ПК и Xbox. И это, пожалуй, один из тех случаев, когда Game Pass снова напоминает, почему сервис когда-то перевернул рынок. Вместо покупки игры за полную цену подписчики получают доступ к одному из самых громких релизов года прямо в день выхода.
Но Forza — далеко не единственный повод обратить внимание на майское обновление. В сервис также добавили Remnant 2 — кооперативный лутер-шутер, который многие называют «Dark Souls с пушками». Игра успела собрать очень крепкую фанатскую базу благодаря сложным боссам и хорошему кооперативу, так что для подписчиков это действительно ценное пополнение библиотеки.
Среди других заметных новинок — The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, свежая RPG от Obsidian в улучшенном издании, а также легендарная Final Fantasy VI, которую до сих пор многие считают одной из лучших JRPG в истории жанра. Появление таких игр особенно хорошо показывает нынешнюю стратегию Microsoft: сервис пытается охватить сразу все аудитории — от поклонников западных RPG до фанатов японской классики.
Кроме того, в Game Pass появятся Escape Simulator, Luna Abyss, Echo Generation 2, Jurassic World Evolution 3 и несколько менее известных проектов. А подписчики Game Pass Premium дополнительно получат Pigeon Simulator, Winter Burrow и хоррор Dead Static Drive.
Интересно, что Microsoft продолжает делать ставку не только на количество, но и на разнообразие. Еще несколько лет назад Game Pass часто критиковали за избыток «проходных» релизов, но сейчас сервис все чаще напоминает полноценную игровую витрину с действительно сильными премьерами. Особенно на фоне растущих цен на игры и подписки у конкурентов.
Если Microsoft продолжит поддерживать такой темп, Game Pass окончательно закрепится как самый выгодный способ играть в крупные релизы без постоянных трат на каждую новинку отдельно.
Из всех игр в гейм пасс заинтересовала только Luna Abyss, всё остальное из игр, мимо, не интересно.